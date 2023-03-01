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НБУ випустив пам’ятні медалі, присвячені ще двом містам-героям: як вони виглядають
Національний банк України 28 лютого випустив ще дві пам’ятні медалі з серії "Міста героїв", які присвячені Охтирці Сумської області та Волновасі Донецької області.
Як зазначено в описі медалі "Місто героїв – Охтирка", це місто прийняло на себе величезний удар із перших днів повномасштабного російського вторгнення, опинившись в оточенні ворожих військ, зазнало численних авіаційних і ракетних обстрілів, "але чинило такий потужний героїчний спротив, що ворогам не вдалося його окупувати".
"Охтирка вистояла і стала непереборним форпостом для подальшого просування ворожої армії на Слобожанському напрямку вглиб України. Незважаючи на шалений тиск ворога, руйнування 80% інфраструктури міста, люди без тепла, води та електроенергії знаходили сили знову і знову розчищати місто від наслідків бомбардувань та наближати його звільнення", - сказано в ньому.
На аверсі медалі розміщено вгорі, на тлі стилізованого сяючого сонця з блискавками, які символізують покарання для агресорів, герб України, під яким - птах як символ звільнення.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Внизу міститься стилізована композиція: місто, що зазнає ворожих бомбардувань, де праворуч – слід від ракети, що влучає в будівлю міської ради, а ліворуч – житловий будинок, за яким грається дитина.
На реверсі медалі на дзеркальному тлі зображено стилізовану композицію, що, на думку художника, символічно представляє сьогодення крізь призму твору уродженця Охтирки Івана Багряного "Тигролови": український захисник, над яким сяє сонце і в якому вбачається новітній мисливець за "хижаками", та напис "Сміливі завжди мають щастя".
Друга пам’ятна медаль присвячена відзначенню подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених під час захисту міста Волноваха від збройної агресії Росії проти України.
"До міста війна прийшла ще у травні 2014 року, а під час повномасштабного вторгнення воно опинилося на лінії фронту, де точилися запеклі бої. Волноваха розташована на важливих шляхах сполучення Маріуполь – Донецьк та Маріуполь – Запоріжжя, тому була ласим шматком для російських окупантів. У результаті нещадних авіаударів та артилерійських обстрілів у місті зруйновано всю інфраструктуру, саме воно практично знищене та окуповане", - йдеться в описі.
На аверсі медалі розміщено стилізовані фрагменти мап Донецька (угорі) та Маріуполя (унизу), а у написі слова "Волноваха" літеру "н" заміняє фрагмент залізничної колії, яка досягає тризубця та символізує прагнення міста повернутися додому, в Україну.
На реверсі розміщено образ українського воїна та стилізовані елементи герба Волновахи: на тлі округлої лінії, яка символізує розташування Волновахи на одній з найвищих місцин Приазовської височини, та хвилястої смуги з фонтанами, яка означає річку Волноваху, птах у польоті та його дзеркальна тінь, що символізує впевненість у звільненні міста.
Обидві медалі виготовлено з нейзильберу, вони мають діаметр 35 міліметрів та тираж 100 тисяч штук. Художником зображень виступила Марина Куц.
Нагадаємо, що в 2022 році НБУ випускав пам'ятні медалі з цієї серії чотири рази: вони були присвячені містам-героям Київської області (Буча, Гостомель, Ірпінь), Маріуполю, Харкову та Херсону. Зазначимо, що також цей статус згідно указів президента Володимира Зеленського отримали ще Миколаїв та Чернігів.