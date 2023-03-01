НБУ випустив пам’ятні медалі, присвячені ще двом містам-героям: як вони виглядають

Національний банк України 28 лютого випустив ще дві пам’ятні медалі з серії "Міста героїв", які присвячені Охтирці Сумської області та Волновасі Донецької області.

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Як зазначено в описі медалі "Місто героїв – Охтирка", це місто прийняло на себе величезний удар із перших днів повномасштабного російського вторгнення, опинившись в оточенні ворожих військ, зазнало численних авіаційних і ракетних обстрілів, "але чинило такий потужний героїчний спротив, що ворогам не вдалося його окупувати".

"Охтирка вистояла і стала непереборним форпостом для подальшого просування ворожої армії на Слобожанському напрямку вглиб України. Незважаючи на шалений тиск ворога, руйнування 80% інфраструктури міста, люди без тепла, води та електроенергії знаходили сили знову і знову розчищати місто від наслідків бомбардувань та наближати його звільнення", - сказано в ньому.

На аверсі медалі розміщено вгорі, на тлі стилізованого сяючого сонця з блискавками, які символізують покарання для агресорів, герб України, під яким - птах як символ звільнення.

Внизу міститься стилізована композиція: місто, що зазнає ворожих бомбардувань, де праворуч – слід від ракети, що влучає в будівлю міської ради, а ліворуч – житловий будинок, за яким грається дитина.

На реверсі медалі на дзеркальному тлі зображено стилізовану композицію, що, на думку художника, символічно представляє сьогодення крізь призму твору уродженця Охтирки Івана Багряного "Тигролови": український захисник, над яким сяє сонце і в якому вбачається новітній мисливець за "хижаками", та напис "Сміливі завжди мають щастя".

Фото: НБУ

Друга пам’ятна медаль присвячена відзначенню подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених під час захисту міста Волноваха від збройної агресії Росії проти України.

"До міста війна прийшла ще у травні 2014 року, а під час повномасштабного вторгнення воно опинилося на лінії фронту, де точилися запеклі бої. Волноваха розташована на важливих шляхах сполучення Маріуполь – Донецьк та Маріуполь – Запоріжжя, тому була ласим шматком для російських окупантів. У результаті нещадних авіаударів та артилерійських обстрілів у місті зруйновано всю інфраструктуру, саме воно практично знищене та окуповане", - йдеться в описі.

На аверсі медалі розміщено стилізовані фрагменти мап Донецька (угорі) та Маріуполя (унизу), а у написі слова "Волноваха" літеру "н" заміняє фрагмент залізничної колії, яка досягає тризубця та символізує прагнення міста повернутися додому, в Україну.

На реверсі розміщено образ українського воїна та стилізовані елементи герба Волновахи: на тлі округлої лінії, яка символізує розташування Волновахи на одній з найвищих місцин Приазовської височини, та хвилястої смуги з фонтанами, яка означає річку Волноваху, птах у польоті та його дзеркальна тінь, що символізує впевненість у звільненні міста.

Фото: НБУ

Обидві медалі виготовлено з нейзильберу, вони мають діаметр 35 міліметрів та тираж 100 тисяч штук. Художником зображень виступила Марина Куц.

Нагадаємо, що в 2022 році НБУ випускав пам'ятні медалі з цієї серії чотири рази: вони були присвячені містам-героям Київської області (Буча, Гостомель, Ірпінь), Маріуполю, Харкову та Херсону. Зазначимо, що також цей статус згідно указів президента Володимира Зеленського отримали ще Миколаїв та Чернігів.