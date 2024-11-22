Правительство утвердило реализацию плана "Тысячи от Зеленского": сколько средств выделят на программу

На программу "Тысяча от Зеленского", которая теперь будет называться "Зимова єПідтримка", потратят 5 млрд гривен в 2024 году, и 10 млрд грн в 2025-м.

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Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

По словам Гончаренко, деньги переведут из программы, финансирующей кэшбэк, на программу, которая будет выдавать по тысяче гривен.

В свою очередь, Железняк отметил, что это деньги не партнеров, а Фонда безработицы.

"Как я и писал, в этом году на это уйдет 5 млрд. В следующем уже 10 млрд. И там и там это деньги не партнеров, а Фонда безработицы", – говорится в его сообщении.

Гончаренко напомнил, что получить тысячу гривен можно либо в электронном формате, либо на "Укрпочте" : для граждан, которые находятся на территории активных боевых действий.

"Кабмин также отметил, что кэшбэк за декабрь 2024 года поступит в феврале 2025 года в случае, если на это будут выделены средства. Если средства выделены не будут, то кэшбэк за декабрь не придет", — написал Гончаренко.

Также Железняк напомнил о существовании петиции против "Тысячи от Зеленского".

"И напомню, что лучший способ выразить возмущение – подписать петицию против идиотизма и популизма с "1000 Зеленского"", – говорится в его сообщении.

Напомним, 15 ноября Кабинет министров принял порядок реализации программы "єПідтримка", по которой украинцы могут получить единовременную выплату в размере 1000 гривен. Правительство определило, как, где и когда можно получить средства и куда можно будет их потратить.

Что известно о новой программе государственной поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу государственной поддержки. Каждый украинец, независимо от возраста, сможет получить единовременную помощь в размере 1000 гривен. Кабмин запускает программу с 1 декабря.

Средства будут начисляться через обновленную версию программы "Национальный кэшбэк", а для получения необходимо оформить соответствующую карточку через приложение "Дія".

Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

Открыть приложение "Дія". Зайти в раздел "Национальный кэшбэк". Выбрать опцию "Открыть карту для выплаты". Выбрать банк из предложенного списка для оформления карты.

Если уже есть карта "Национальный кэшбэк", дополнительных действий не требуется — выплата поступит автоматически после запуска программы.

Выплаты на детей можно оформить на карточки родителей.

Пенсионерам и людям без доступа к технологиям помогут сотрудники "Укрпочты", которые смогут обеспечить выплаты в физической форме через карты — разработкой такого механизма получения выплат уже занимается Минэкономики.

Все самое главное о программе поддержки – в инфографике Delo.ua.