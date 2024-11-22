Уряд затвердив реалізацію плану "Тисячі від Зеленського": скільки коштів виділять на програму

На програму "Тисяча від Зеленського", яка тепер називатиметься "Зимовою єПідтримкою", витратять 5 млрд гривень у 2024 році, та 10 млрд грн у 2025-му.

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Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

За словами Гончаренка, гроші переведуть з програми, яка фінансує кешбек, на програму, яка буде видавати по тисячі гривень.

В свою чергу Железняк зазначив, що це гроші не партнерів, а Фонду безробіття.

"Як я і писав, в цьому році на це піде 5 млрд. В наступному вже 10 млрд. І там і там це гроші НЕ партнерів, а Фонду безробіття", - йдеться в його повідомленні.

Гончаренко нагадав, що отримати тисячу гривень можна або в електронному форматі, або на "Укрпошті": для тих громадян, які перебувають на території активних бойових дій.

"Кабмін також зазначив, що кешбек за грудень 2024 року надійде в лютому 2025 року в разі, якщо на це будуть виділені кошти. Якщо кошти виділені не будуть, то кешбек за грудень не прийде", - написав Гончаренко.

Також Железняк нагадав про існування петиції проти "Тисячі від Зеленського".

"І нагадаю, що найкращий спосіб виразити обурення - підписати петицію проти ідіотизму і популізму з "1000 Зеленського"", - йдеться в його повідомленні.

Нагадаємо, 15 листопада Кабінет міністрів ухвалив порядок реалізації програми "єПідтримка", за якою українці можуть отримати одноразову виплату в розмірі 1000 гривень. Уряд визначив, як, де і коли можна отримати кошти та куди можна буде їх витратити.

Що відомо про нову програму державної підтримки

Президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму державної підтримки. Кожен українець, незалежно від віку, зможе отримати одноразову допомогу в розмірі 1000 гривень. Кабмін запускає програму з 1 грудня.

Кошти будуть нараховуватися через оновлену версію програми "Національний кешбек", а для отримання необхідно оформити відповідну картку через застосунок "Дія".

Для цього потрібно виконати наступні кроки:

Відкрити застосунок "Дія". Зайти у розділ "Національний кешбек". Обрати опцію "Відкрити картку для виплати". Обрати банк із запропонованого списку для оформлення картки.

Якщо вже є картка "Національний кешбек", додаткових дій не потрібно — виплата надійде автоматично після запуску програми.

Виплати на дітей можна оформити на картки батьків.

Пенсіонерам і людям без доступу до технологій допоможуть співробітники "Укрпошти", які зможуть забезпечити виплати у фізичній формі через картки – розробкою такого механізму отримання виплат вже займається Мінекономіки.

Все найголовніше про програму підтримки – в інфографіці Delo.ua.