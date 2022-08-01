Украина получила первые €500 млн помощи ЕС из обещанных €9 млрд

Украина 1 августа получила первые 500 миллионов евро в рамках исключительной седьмой по счету программы макрофинансовой помощи ЕС, общий размер которой составляет 1 миллиард евро.

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Как говорится в сообщении украинского Министерства финансов, поступление второй части, соответственно также в размере 500 миллионов евро, ожидается уже во вторник, 2 августа.

Отмечается, что эти средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей государственного бюджета и "будут способствовать сохранению финансовой стабильности в Украине".

"Я искренне благодарен нашим партнерам за непоколебимую и системную поддержку Украины. Сотрудничество Минфина и правительства Украины с европейскими коллегами на всех уровнях позволило в кратчайшие сроки обеспечить привлечение кредитных средств от ЕС", - отметил министр Сергей Марченко.

С учетом полученных в течение 2014-2022 годов кредитных средств в рамках шести реализуемых программ и 1 миллиарда евро в рамках новой программы общая сумма привлеченной Украиной макрофинансовой помощи ЕС составит 7,21 миллиарда евро.

Как указал в своем Twitter премьер-министр Денис Шмигаль, указанный 1 миллиард евро является частью крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 миллиардов евро.

Отметим, что решение о предоставлении Украине остальных этих средств в виде льготных кредитов пока официально не принято, хотя и было согласовано европейскими лидерами. СМИ сообщали, что за его блокировкой стоит Германия, которая является крупнейшим членом Евросоюза.

Напомним, что на поступление первого согласованного миллиарда такой помощи ушел месяц: еще 1 июля о соответствующем решении объявила Европейская комиссия, впоследствии же оно было поддержано Европейским парламентом и Советом ЕС.

Сама же Германия 1 июля подарила Украине 1 миллиард евро, переведя деньги через специальный счет, который открыт Международным валютным фондом для донорства Украине.

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