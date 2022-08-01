Україна отримала перші €500 млн допомоги ЄС із обіцяних €9 млрд

Україна 1 серпня отримала перші 500 мільйонів євро в рамках виняткової сьомої за ліком програми макрофінансової допомоги ЄС, загальний розмір якої становить 1 мільярд євро.

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Як ідеться в повідомленні українського Міністерства фінансів, надходження другої частини, відповідно також у розмірі 500 мільйонів євро, очікується вже у вівторок, 2 серпня.

Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб державного бюджету та "сприятимуть збереженню фінансової стабільності в Україні".

"Я щиро вдячний нашим партнерам за непохитну та системну підтримку України. Співробітництво Мінфіну та уряду України з європейськими колегами на всіх рівнях дозволило у найкоротші терміни забезпечити залучення кредитних коштів від ЄС", - зауважив міністр Сергій Марченко.

З урахуванням отриманих протягом 2014-2022 років кредитних коштів в рамках шести реалізованих програм та 1 мільярда євро в рамках нової програми загальна сума залученої Україною макрофінансової допомоги ЄС складатиме 7,21 мільярда євро.

Як вказав у своєму Twitter прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зазначений 1 мільярд євро є частиною великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 мільярдів євро.

Натомість зазначимо, що рішення про надання Україні решти з цих коштів у вигляді пільгових кредитів поки офіційно не прийнято, хоча й було погоджено європейськими лідерами. ЗМІ повідомляли, що за його блокуванням стоїть Німеччина, яка є найбільшим членом Євросоюзу.

Нагадаємо, що на надходження першого погодженого мільярду такої допомоги пішов місяць: ще 1 липня про відповідне рішення оголосила Європейська комісія, згодом його було підтримано Європейським парламентом та Радою ЄС.

Натомість сама Німеччина 1 липня подарувала Україні 1 мільярд євро, перевівши гроші через спеціальний рахунок, який відкрито Міжнародним валютним фондом для донорства Україні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com