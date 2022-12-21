В национальном институте Амосова открыли отделение военной кардиохирургии

Теперь в Украине военнослужащие с боевыми травмами сердца ранениями грудной клетки и сердца смогут получить высококвалифицированную помощь в специальном отделении военной кардиохирургии, которые открыли в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени М.М. Амосова.

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Об этом сообщила пресс-служба института.

Директор института академик Василий Лазоришинца подчеркнул, что в структуре ранений грудной клетки перикард, сердце и крупные сосуды повреждаются в 10-15%.

"Наибольшая угроза жизни возникает вследствие минно-взрывных и шаровых ранений в сердце, догоспитальная летальность при проникающих ранениях сердца достигает 55-94%. К боевой травме сердца относятся также закрытые повреждения сердца и магистральных сосудов или миграция обломков в сердечные полости" – подчеркнул академик Лазоришинец.

В институте рассказали, что военную кардиохирургию начали активно развивать с 2014 года, когда Россия развязала гибридную войну. За годы войны врачи получили большой опыт в этом направлении.

В частности, специалисты разработали показания по эвакуации раненого непосредственно в кардиохирургический стационар, показания к удалению постороннего тела после проникающего огнестрельного ранения грудной клетки и рекомендации по ведению пациента, когда обломок остается в сердце.

"В институте Амосова активно внедряют новые методики помощи пациентам с тяжелыми минно-взрывными ранениями, разработанными совместно с военными медиками. В частности, извлечение с помощью магнитов, металлических обломков из сердца и т.д.", - подчеркнули в институте.

С июня 2014 года по начало декабря 2022 года в институте Амосова пролечили 597 участников российско-украинской войны, которые имели патологию сердца и магистральных сосудов. Из них 40 пациентов имели боевую травму сердца и сосудов.

После полномасштабного вторжения в РФ вся страна начала жить по условиям и правилам военного времени. В медицинских учреждениях были сформированы многопрофильные мультидисциплинарные коллективы, объединения академических, военных, муниципальных и системы Минздравов в единое медицинское пространство.

Напомним, что каждое медучреждение в Украине перестроит систему своей работы и должно быть готово к длительному отключению электроэнергии — вплоть до блэкаута. Кроме того, учреждения здравоохранения получили более 400 терминалов спутниковой связи Starlink для бесперебойного доступа в интернет.