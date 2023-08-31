Днепровскому патрульному, застрелившему мужчину в ходе драки после остановки авто, избрали меру пресечения

Кировский районный суд Днепра избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток патрульному полицейскому Егору Звонкову, который смертельно ранил человека в ходе конфликта после остановки автомобиля в Днепре 29 августа.

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Как передает "Суспільне", сам правоохранитель в зал суда не прибыл по состоянию здоровья, однако участвовал в заседании в онлайн-режиме. Прокуратура же требовала избрать задержанному меру пресечения в виде 60 суток ареста без права внесения залога.

По словам адвоката полицейского Юлии Сегеды, у ее подзащитного зафиксирована черепно-мозговая травма и ушиб тканей, потому ему необходимо стационарное лечение. Сам задержанный заявил в суде, что своей вины не признает.

По словам Звонкова, он применил оружие только после того, как были применены все возможные средства, и для защиты своей жизни. Защитница же подозреваемого отметила, что погибший в итоге мужчина, повалив ее подзащитного в ходе драки, "сразу побежал добивать" его коллегу.

"Он побежал добивать сотрудницу полиции. И он действительно нанес ей удары. Мы видим, что у нее капает кровь. Так что сделал подозреваемый? Он спасал жизнь своей напарницы", - заявила Сегеда.

Что произошло в Днепре между патрульными и пассажирами авто

Как ранее сообщалось, 29 августа экипаж патрульных, заметив на углу проспектов Нигояна и Мазепы в Днепре автомобиль Jaguar, совершивший левый поворот из крайнего правого ряда, начал его преследовать. Однако после остановки на пересечении Мазепы и улицы Авиационной между правоохранителями и лицами в машине - мужчиной по имени Джумбери Силогава, его спутницей и двумя его детьми от предыдущего брака - произошел конфликт.

Полиция заявляла, что водителем машины был именно Силогава, который к тому же был пьян, однако из опубликованных, в том числе ими же, видео видно, что в момент остановки за рулем была его спутница, которую после словесной перепалки с ними обоими ими патрульные попытались силой вытащить из авто и задержать. Мужчине же приказали отойти от авто, однако тот поступил иначе.

Пытаясь оттащить правоохранителей от спутницы, он устроил с ними драку. В частности, применив к одному из инспекторов прием борьбы, он смог отбросить его от себя, однако тот, поднявшись, без предупреждения и предупредительных выстрелов трижды прицельно выстрелил в Силогаву на поражение, от чего тот скончался на месте.

Государственное бюро расследований сообщило, что расследует против правоохранителя дело по части 1 статьи 115 (убийство) и части 3 статьи 365 (превышение служебных полномочий правоохранителем, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

В свою очередь, следователи Главного управления полиции в Днепропетровской области открыли производство по статье 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).

Погибшего же 31 августа похоронили в поселке Петриковка Днепропетровской области, где тот родился и проживал, передает "Суспільне". Известно, что он ехал на море в Николаевскую область, чтобы, в частности, отметить день рождения: 1 сентября ему должно было исполниться 39 лет. Знакомые погибшего отмечают, что он был спортсменом, призером всеукраинских соревнований по конкуру, а также занимался бизнесом.