На побережье Одесской области снова вынесло российскую мину: она сдетонировала прямо в море

К черноморскому побережью Одесской области вынесло мину российской армии, которую сорвало с якоря. Мина сдетонировала прямо в море.

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Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

По его словам, мину обнаружили в 20 метрах от берега.

"К черноморскому побережью Одесской области вновь вынесло вражескую мину, которую сорвало с якоря. Мина сдетонировала прямо в море, вероятно, после столкновения с другим предметом. Какие еще необходимы доказательства того, что в этом году в Черном море купаться опасно?!" - подчеркнул Братчук.

Напомним, оккупанты минируют Херсонскую область боеприпасами 50-х годов прошлого века и создают инженерные заграждения. Также в этом году курортный сезон в Запорожской области в 2022 году не откроется из-за российской агрессии.

Кроме этого, в Геническе оккупанты под дулами автоматов готовятся провести туристический сезон. Они ворвались в несколько частных баз отдыха, запретив местным охранникам впускать туда людей.