На узбережжя Одещини знову винесло російську міну: вона здетонувала просто у морі

До чорноморського узбережжя Одеської області винесло міну російської армії, яку зірвало з якоря. Міна здетонувала просто у морі.

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Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.

За його словами, міну виявили у 20 метрах від берега.

"До чорноморського узбережжя Одещини знов винесло ворожу міну, яку зірвало з якоря. Міна здетонувала просто у морі, вірогідно, після зіткнення з іншим предметом. Які ще необхідно докази того, що цього року у Чорному морі купатися небезпечно?!" - наголосив Братчук.

Нагадаємо, окупанти мінують Херсонщину боєприпасами 50-х років минулого століття та створюють інженерні загородження. Також цього року курортний сезон у Запорізькій області у 2022 році не відкриється через російську агресію.

Крім цього, в Генічеську окупанти під дулами автоматів готуються провести туристичний сезон. Вони вдерлися до кількох приватних баз відпочинку, заборонивши місцевим охоронцям впускати туди людей.