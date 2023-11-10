Российское судно с сжиженным газом протаранили в Черном море

Паром "Славянин" под флагом России получил бортовую пробоину в Черном море в районе болгарского мыса Шабла. Судно перевозило железнодорожные цистерны со сжиженным газом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на данные приложения для отслеживания судов Vesselfinder.

Отмечается, что бортовое повреждение было получено после столкновения с другим судном - New Raouf под флагом Республики Палау, которое продолжило свой путь в сторону Турции и находится неподалеку от входа в Босфор.

По данным болгарских СМИ, владельцем судна является либерийская New Raouf Shipping Ltd, оператором – румынская Daytona Management.

Известно, что российский паром получил крен (затоплено три балластных цистерны) и вернулся в болгарский порт Варна для обследования.

Паром "Славянин" курсирует около 10 лет по линии Варна-Кавказ, перевозя железнодорожные цистерны. Как отмечают в Vesselfinder, непонятно, что он делал у Шабли/Тюленово, потому что линия в порт Кавказ, проходит по прямой более в восточном направлении, в то время как российское судно двигалось несколько севернее.

Заметим, доходы от продаж газа, сырой нефти и продуктов ее переработки являются основным источником наполнения российского бюджета. В общем зависимость бюджета РФ от нефтегазовых доходов по подсчетам российских СМИ составляет более 50% . Поэтому от эффективности нефтегазовых санкций против России напрямую зависит способность Кремля вести агрессивную войну в Украине .

Во избежание шока на нефтяном рынке Западные страны анонсировали вышеупомянутые ограничения за полгода до начала их действия , что дало Кремлю время подготовить схемы во избежание санкций. Готовясь к санкциям, россияне сформировали теневой флот из старых танкеров, а также диверсифицировали сбыт главным образом в азиатские страны. Кроме этого, используя теневой флот и схемы перегрузки сырой нефти в открытом море россияне неоднократно нарушали эмбарго на поставки нефти в ЕС . Это позволило Кремлю избежать существенной потери доходов от санкционных ограничений и сохранить способность вести агрессивную войну против Украины.

Уже в октябре США решили наложить санкции на отдельные компании и заблокировали суда перевозившие российскую нефть по цене выше введенных "Большой семеркой" ограничений. За данными агентства Reuters санкции США могут вынудить судовладельцев, перевозящих российскую нефть более взвешенно подходить к рискам. Хотя первые санкции были сосредоточены на сортах нефти Novy Port и ESPO Blend, которые обычно дороже основного российского экспортного сорта Urals. Собеседники издания отметили, что санкции в отношении судов, перевозящих Urals по цене выше прайскепов, могли бы стать более сильным сигналом для перевозчиков. В то же время американские санкции в отношении перевозчиков могут усилить интерес россиян к старым танкерам и увеличить теневой флот, перевозящий российскую нефть.