В Украине зафиксировали Северное сияние (ФОТО/ВИДЕО)

В ночь на 24 апреля в разных регионах Украины местные жители заметили редкое для нашей широты Северное сияние. Пользователи опубликовали в социальных сетях многочисленные фото и видео явления, передает Delo.ua.

Очевидцы видели сияние в западных и северных регионах Украины. Насыщенность света несколько отличалась, явление длилось несколько минут.

Північне сяйво в Івано-Франковому на Львівщині. Зафіксовано о 22:04. Тривало 4 хвилини лише.



Відео: boikokyrylo pic.twitter.com/QzlJLsuvBS — Так люблю той Львів 🇺🇦 (@lviv1256) April 23, 2023

В то же время, пользователи сообщали, что также заметили явление в Запорожской области.

Небо над Запорожьем в ночь на 24 апреля. Фото: Twitter/m.kush

Полярное сияние является индикатором текущих геомагнитных условий бури и обеспечивает ситуационную осведомленность для ряда технологий. Полярное сияние оказывает непосредственное влияние на ВЧ-радиосвязь и спутниковую навигацию GPS/GNSS. Явление можно заметить на расстоянии до 1000 км, когда оно яркое и при благоприятных условиях.

Фото: Twitter/Tanya Фото: Twitter/бельгийский крепкий эль Фото: Twitter/LaraFilinskayaUkraine Фото: Twitter/Киевская зануда Фото: Twitter/Лиана 🇺🇦

Оно возникает в результате столкновения заряженных частиц, входящих в солнечный ветер, с магнитным полем Земли. Полярное сияние присуще северным странам. Ученые Space Weather Prediction Center и SpaceWeatherLive ранее допускали, что из-за мощного геомагнитного шторма явление можно было увидеть в регионе, где находится Украина.

Декілька днів тому падав метеора, сьогодні північне сяйво.

А завтра що? pic.twitter.com/erZf5Ii102 — Dima Chykhaida (@chykhaida) April 23, 2023

Напомним, накануне, 19 апреля, над Киевом наблюдалась яркая вспышка. Были предположения, что причина в падении спутника или метеорита. Но у NASA опровергли падение космического аппарата над столицей.

Впоследствии в Космическом агентстве Украины и Воздушных силах ВСУ заявили, что считают, что причина вспышки над Киевом не связана с продуктом, изготовленным человеком. Окончательного объяснения явления пока не озвучивали, но имеют предварительное.