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В Украине зафиксировали Северное сияние (ФОТО/ВИДЕО)
В ночь на 24 апреля в разных регионах Украины местные жители заметили редкое для нашей широты Северное сияние. Пользователи опубликовали в социальных сетях многочисленные фото и видео явления, передает Delo.ua.
Очевидцы видели сияние в западных и северных регионах Украины. Насыщенность света несколько отличалась, явление длилось несколько минут.
В то же время, пользователи сообщали, что также заметили явление в Запорожской области.
Полярное сияние является индикатором текущих геомагнитных условий бури и обеспечивает ситуационную осведомленность для ряда технологий. Полярное сияние оказывает непосредственное влияние на ВЧ-радиосвязь и спутниковую навигацию GPS/GNSS. Явление можно заметить на расстоянии до 1000 км, когда оно яркое и при благоприятных условиях.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Оно возникает в результате столкновения заряженных частиц, входящих в солнечный ветер, с магнитным полем Земли. Полярное сияние присуще северным странам. Ученые Space Weather Prediction Center и SpaceWeatherLive ранее допускали, что из-за мощного геомагнитного шторма явление можно было увидеть в регионе, где находится Украина.
Напомним, накануне, 19 апреля, над Киевом наблюдалась яркая вспышка. Были предположения, что причина в падении спутника или метеорита. Но у NASA опровергли падение космического аппарата над столицей.
Впоследствии в Космическом агентстве Украины и Воздушных силах ВСУ заявили, что считают, что причина вспышки над Киевом не связана с продуктом, изготовленным человеком. Окончательного объяснения явления пока не озвучивали, но имеют предварительное.