ЗАЭС продолжает откачивать воду из Каховского водохранилища - МАГАТЭ

Несмотря на то, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки, когда насосы уже не могут работать, на Запорожской атомной электростанции продолжается откачка воды для охлаждения.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в Twitter.

"Запорожская атомная электростанция продолжает качать охлаждающую воду из Каховского водохранилища, хотя уровень воды достиг такого уровня, когда по предварительным оценкам насосы больше не могли работать", - говорится в сообщении.

Уровень воды в водохранилище упал примерно на 6 метров после прорыва дамбы внизу по течению и 8 июня составил 12,5 метра. По предварительным данным, при таком уровне ЗАЭС больше не сможет получить доступ к этому водоему для охлаждения шести реакторов станции и отработанного топлива.

Эксперты МАГАТЭ сегодня сообщили, что по результатам проверки ЗАЭС насосы, вероятно, смогут работать, даже если уровень опустится примерно до 11 метров или ниже.

Гросси, который на следующей неделе поедет на ЗАЭС, подчеркнул, что масштабы повреждений дамбы остаются неизвестными, а также неясно, когда и на каком уровне водохранилище стабилизируется.

Чтобы лучше оценить ситуацию, эксперты МАГАТЭ пригласили доступ к месту измерения уровня воды в водохранилище, а также к отводящему каналу Запорожской теплоэлектростанции, прилегающему к ЗАЭС.

В "Энергоатоме" предупредили, что стремительное падение уровня воды в Каховском водохранилище представляет угрозу для Запорожской АЭС, которая берет оттуда воду для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности.

В свою очередь МАГАТЭ заверило, что следит за ситуацией, а прямых рисков для ядерной безопасности станции нет.