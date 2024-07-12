ФГИ выставил на приватизацию деревообрабатывающее предприятие на Волыни

Фонд государственного имущества объявил о приватизации зданий и сооружений общей площадью 3093,3 м², которые находятся на балансе Филиала «Городокское лесное хозяйство» государственного специализированного предприятия «Леса Украины». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Комплекс построек и сооружений, расположенный в селе Городок Камень-Каширского района Волынской области, по адресу ул. Ветераны, 3, выставлены на приватизацию.

Объект включает шесть единиц недвижимости различного назначения, в том числе производственные, складские и вспомогательные здания, а также одно транспортное средство 2010 года выпуска.

Также удобное расположение в центре села, рядом с региональной автодорогой Р14, делает его привлекательным для инвесторов, которые могут использовать здания под офис, склад-магазин или для развития или релокации бизнеса.

В настоящее время имущество принадлежит Филиалу «Городокское лесное хозяйство» государственного специализированного хозяйственного предприятия «Леса Украины» и не находится в аренде.

Аукцион по продаже имущества запланирован на 16 июля в системе «Прозорро.Продажи», а прием ценовых предложений продлится до 15 июля. Стартовая цена лота установлена на уровне 8,2 миллионов гривен без учета НДС.

Госбюджет пополнился 650 млн. грн. от приватизации

По результатам января-марта от малой приватизации в государственный бюджет Украины уже поступило более 650 миллионов гривен.

Самыми дорогими объектами стали Киевское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие и имущественный комплекс государственного предприятия "ТИК" в Одессе. Последний был продан свыше 106 миллионов гривен.

В то же время победное предложение за Киевское протезно-ортопедическое предприятие составило более 165 миллионов гривен, при стартовой цене более 31 миллиона.

Что касается 2023 года, то поступления от приватизации в государственный бюджет были запланированы в сумме 6 миллиардов гривен и по состоянию на декабрь в государственный бюджет поступило только 2,6 миллиарда. Всего в 2023 году государственная электронная система "Prozorro.Продажи" пополнила бюджеты разных уровней более чем на 3,3 миллиарда гривен.