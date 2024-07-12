Моя безбарьерность Моя безбарьерность
Рейтинг найкращі роботодавці Найкращі роботодавці
Сміливі рішення Сміливі рішення
Бизнес работает Бизнес работает
Категория
Промышленность
Дата публикации

ФГИ выставил на приватизацию деревообрабатывающее предприятие на Волыни

ФГИ выставил на приватизацию деревообрабатывающее предприятие на Волыни
Деревообрабатывающее предприятие на Волыни. Фото: ФГИ

Фонд государственного имущества объявил о приватизации зданий и сооружений общей площадью 3093,3 м², которые находятся на балансе Филиала «Городокское лесное хозяйство» государственного специализированного предприятия «Леса Украины». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+
17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR
Забронировать участие

Комплекс построек и сооружений, расположенный в селе Городок Камень-Каширского района Волынской области, по адресу ул. Ветераны, 3, выставлены на приватизацию.

Объект включает шесть единиц недвижимости различного назначения, в том числе производственные, складские и вспомогательные здания, а также одно транспортное средство 2010 года выпуска.

Также удобное расположение в центре села, рядом с региональной автодорогой Р14, делает его привлекательным для инвесторов, которые могут использовать здания под офис, склад-магазин или для развития или релокации бизнеса.

В настоящее время имущество принадлежит Филиалу «Городокское лесное хозяйство» государственного специализированного хозяйственного предприятия «Леса Украины» и не находится в аренде.

Аукцион по продаже имущества запланирован на 16 июля в системе «Прозорро.Продажи», а прием ценовых предложений продлится до 15 июля. Стартовая цена лота установлена на уровне 8,2 миллионов гривен без учета НДС.

Госбюджет пополнился 650 млн. грн. от приватизации

По результатам января-марта от малой приватизации в государственный бюджет Украины уже поступило более 650 миллионов гривен.

Самыми дорогими объектами стали Киевское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие и имущественный комплекс государственного предприятия "ТИК" в Одессе. Последний был продан свыше 106 миллионов гривен.

В то же время победное предложение за Киевское протезно-ортопедическое предприятие составило более 165 миллионов гривен, при стартовой цене более 31 миллиона.

Что касается 2023 года, то поступления от приватизации в государственный бюджет были запланированы в сумме 6 миллиардов гривен и по состоянию на декабрь в государственный бюджет поступило только 2,6 миллиарда. Всего в 2023 году государственная электронная система "Prozorro.Продажи" пополнила бюджеты разных уровней более чем на 3,3 миллиарда гривен.

Автор:
Екатерина Краснодомская