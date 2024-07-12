ФДМУ виставив на приватизацію деревообробне підприємство на Волині

Фонд державного майна оголосив про приватизацію будівель та споруд загальною площею 3093,3 м², які перебувають на балансі Філії «Городоцьке лісове господарство» державного спеціалізованого підприємства «Ліси України». Про це повідомляє пресслужба відомства.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Комплекс будівель та споруд, розташований у селі Городок Камінь-Каширського району Волинської області, за адресою вул. Ветеранів, 3, виставлено на приватизацію.

Зазначається, що обʼєкт включає шість одиниць нерухомості різного призначення, зокрема виробничі, складські та допоміжні будівлі, а також один транспортний засіб 2010 року випуску.

Також зручне розташування в центрі села, поруч з регіональною автодорогою Р14, робить його привабливим для інвесторів, які можуть використовувати будівлі під офіс, склад-магазин або для розвитку чи релокації бізнесу.

Наразі майно належить Філії «Городоцьке лісове господарство» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» та не перебуває в оренді.

Аукціон з продажу майна заплановано на 16 липня у системі «Прозорро.Продажі», а прийом цінових пропозицій триватиме до 15 липня. Стартова ціна лота встановлена на рівні 8,2 мільйона гривень без урахування ПДВ.

Держбюджет поповнився 650 млн грн від приватизації

За результатами січня-березня від малої приватизації до державного бюджету України вже надійшло понад 650 мільйонів гривень.

Зазначається, що найдорожчими об’єктами стали Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство та майновий комплекс державного підприємства "ТВК" в Одесі. Останній був проданий за понад 106 мільйонів гривень.

Водночас, переможна пропозиція за Київське протезно-ортопедичне підприємство становила понад 165 мільйонів гривень, при стартовій ціні в більш як 31 мільйон.

Що стосується 2023 року, то надходження від приватизації у державний бюджет були заплановані в сумі 6 мільярдів гривень, та станом на грудень до державного бюджету надійшло тільки 2,6 мільярда. Загалом у 2023 році державна електронна система "Prozorro.Продажі" поповнила бюджети різних рівнів на понад 3,3 мільярда гривень.