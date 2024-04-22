Новые предприятия целесообразно размещать на западе Украины, - СНБО

До начала российской агрессии крупнейшие промышленные предприятия в Украине были расположены на левом берегу Днепра, но теперь новые производственные мощности логично размещать на западе страны.

Об этом заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

"Раньше, еще в советское время, а по инерции в первые годы независимости мощности размещалось на левом берегу Днепра. Кстати, исходя именно со стратегической точки зрения. Пока, видимо, логично менять их локацию", - отметил Литвиненко.

При этом, по мнению Литвиненко, "той промышленности, которая у нас была, большей частью уже не будет.

"Характерная для ХХ века концентрация производства уступает место рассредоточенным схемам размещения мощностей. И это оправдано не только для ОПК, но и для энергетики", - подчеркнул секретарь СНБО.

Куда чаще всего переезжает украинский бизнес во время войны

С начала 2022 года почти 19 тысяч украинских компаний изменили свое местоположение. Значительная часть из них предпочитает Киевскую и Закарпатскую области.

С начала полномасштабной войны, из городов в области переехало более 1 тысячи компаний, из которых более 600 — из Киева.

Лидерами среди переезжающих компаний остаются такие сектора, как:

оптовая торговля 29.3%

транспорт 7.8%,

строительство 7.7%,

сельское хозяйство и охота 7.7%

недвижимость 4.2%

деятельность общественных организаций 3.9%

производство пищевых продуктов 2.1%

прочие 33.2

Среди крупных компаний, изменивших свое расположение, крупнейшим является ООО "Укролия" с оборотом в более чем 4 млрд грн, переехавшей из Киева в Полтавскую область.

Также ООО "Киев-Атлантик Украина" с оборотом более 2 млрд грн переехало из Киевщины в Черкасскую область, а ООО "Керхер" с оборотом более 1 млрд грн сменило место регистрации на Киевскую область.

Релокация бизнеса

Напомним, в Украине действует правительственная программа релокации бизнеса. Предприятия, расположенные вблизи линии фронта, или находившиеся в оккупации или вблизи линии фронта, могут ею воспользоваться.

К программе может присоединиться любое предприятие, желающее осуществить полную или частичную релокацию своих мощностей.

Для этого следует подать заявку на перемещение, указав специализацию предприятия, количество работников, возможности производства, потребности в производственном помещении, сырье, размещении сотрудников, а также способ транспортировки.

Подать заявку можно в личном кабинете через одну из электронных площадок, которая прорабатывает запросы бизнеса - Национальная электронная биржа, SmartTender или E-Tender. Через них же, а также через сервис Zakúpki.Prom можно разместить объекты или предложения для помощи релокирующегося бизнеса.

Никаких оснований для отказа в перемещении бизнеса не установлено, но следует учитывать первоочередность рассмотрения заявки, возможность демонтажа, наличие локации с необходимыми условиями для работы в принимающих регионах и очередность перевозки.

После принятия Минэкономики положительного решения о перемещении предприятие получит пакет государственной поддержки, включающий подбор местоположения на предприятии, помощь с перевозкой на новую локацию, содействие в расселении работников и поиске новых сотрудников, поддержку в восстановлении логистики, закупке сырья и поиске рынков сбыта.

Перемещение предприятий осуществляется либо самостоятельно, либо силами "Укрзализныци", либо силами "Укрпочты". Также могут привлекаться в качестве субподрядчиков другие перевозчики в зависимости от потребностей предприятия.

840 бизнесов релоцировались в безопасные регионы, воспользовавшись правительственной программой. У компаний, которые релоцировались по этой программе, наибольшим спросом пользовались преимущественно западные регионы: Закарпатье, Львовская и Черновицкая области.

22 марта 2024 года Кабинет министров принял постановление "О внесении изменений в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства", предусматривающее пролонгирование кредитов релокированным предприятиям.