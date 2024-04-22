Нові підприємства доцільно розміщувати на заході України, - РНБО

До початку російської агресії найбільші промислові підприємства в Україні були розташовані на лівому березі Дніпра, але наразі нові виробничі потужності логічно розміщувати на заході країни.

Про це заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко.

"Раніше, ще за радянських часів, а за інерцією у перші роки незалежності потужності розміщувалося на лівому березі Дніпра. До речі, виходячи саме зі стратегічної точки зору. Наразі, мабуть, логічно змінювати їхню локацію", - зауважив Литвиненко.

При цьому, на думку Литвиненка, "тієї промисловості, яка у нас була, здебільшого вже не буде.

"Характерна для ХХ століття концентрація виробництва поступається місцем розосередженим схемам розміщення потужностей. І це виправдано не лише для ОПК, а й для енергетики", - наголосив секретар РНБО.

Куди найчастіше переїжджає український бізнес під час війни

З початку 2022 року майже 19 тисяч українських компаній змінили своє місце розташування. Значна частина з них віддає перевагу Київській та Закарпатській областям.

Від початку повномасштабної війни, з міст до областей переїхало понад 1 тисяча компаній, із яких понад 600 — з Києва.

Лідерами серед компаній, які переїжджають, залишаються такі сектори, як:

оптова торгівля 29.3%

транспорт 7.8%​,

будівництво 7.7%, ​

сільське господарство та мисливство 7.7%

нерухомість 4.2%​ ​

діяльність громадських організацій 3.9%

виробництво харчових продуктів 2.1%​

інші 33.2

Серед великих компаній, які змінили своє розташування, найбільшою є ТОВ "Укролія" з обігом у понад 4 млрд грн, що переїхала з Києва до Полтавської області.

Також ТОВ "Київ-Атлантик Україна" з обігом понад 2 млрд грн переїхало з Київщини до Черкащини, а ТОВ "Керхер" з обігом понад 1 млрд грн змінило місце реєстрації на Київську область.

Релокація бізнесу

Нагадаємо, в Україні діє урядова програма релокації бізнесу. Підприємства, які розташовані поблизу лінії фронту, або були в окупації чи поблизу лінії фронту, можуть нею скористатися.

До програми може долучитися будь-яке підприємство, що хоче здійснити повну або часткову релокацію своїх потужностей.

Для цього потрібно подати заявку на переміщення, вказавши спеціалізацію підприємства, кількість працівників, можливості виробництва, потреби у виробничому приміщенні, сировині, розміщенні співробітників, а також спосіб транспортування.

Подати заявку можна в особистому кабінеті через один з електронних майданчиків що опрацьовує запити бізнесу, - Національна електронна біржа, SmartTender чи E-Tender. Через них же, а також через сервіс Zakupki.Prom можна розмістити об'єкти чи пропозиції для допомоги бізнесу, що релокується.

Жодних підстав для відмові у переміщенні бізнесу не встановлено, але треба враховувати першочерговість розгляду заявки, можливість демонтажу, наявність локації з необхідними умовами для роботи в приймаючих регіонах та черговість перевезення.

Після ухвалення Мінекономіки позитивного рішення про переміщення підприємство отримає пакет державної підтримки, що включає підбір місця розташування для підприємства, допомогу з перевезенням на нову локацію, сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників, підтримку у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.

Переміщення підприємств здійснюється або самостійно, або силами "Укрзалізниці", або силами "Укрпошти". Також можуть залучатися в якості субпідрядників інші перевізники в залежності від потреб підприємства.

840 бізнесів релокувалися у безпечні регіони, скориставшисьурядовою програмою. У компаній, що релокувались за цією програмою, найбільшим попитом користувались переважно західні регіони: Закарпаття, Львівська та Чернівецька області.

22 березня 2024 року Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва", яка передбачає пролонгування кредитів релокованим підприємствам.