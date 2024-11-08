Рост более чем на 20%: Украина наращивает производство металлопродукции

По итогам 10 месяцев 2024 года Украина более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличила объемы производства металлопродукции.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает "Укрметаллургпром".

Так, согласно сообщению, наибольший прирост наблюдался в производстве стали: объемы этой металлопродукции выросли на 25,7% по отношению к январю-октябрю 2023 года и составили 6,49 млн тонн против 5,16 млн тонн в 2023 году.

Производство чугуна увеличилось на 21,9% и составило 5,98 млн тонн против 4,9 млн тонн в 2023 году.

Производство проката выросло на 20,6% и составляет 5,26 млн тонн против 4,3 млн тонн в 2023 году.

Украина потеряла значительную часть металлургии

После начала полномасштабной войны Украина потеряла два крупных металлургических завода ММК им. Ильича и "Азовсталь", которые выплавляли 40% стали в стране, но были разрушены в ходе боев за Мариуполь.

Между тем оставшиеся работать заводы были вынуждены снизить загрузку из-за закрытия морских портов, что вызвало проблемы со сбытом продукции. Металлургические компании были вынуждены переориентироваться на железнодорожную логистику и отгружать продукцию в страны ЕС.

Только в начале осени 2023 года из портов "Одесса" и "Южный" вышли первые суда с продукцией украинских металлургов и горняков, что фактически означало завершение морской блокады для украинской металлургии.

В 2023 году на украинских металлургических предприятиях произведено 5,37 млн т металлопроката, что составляет 100,4% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. В прошлом году украинские металлурги существенно нарастили поставки на внутренний рынок, но сократили экспорт.

О насущных проблемах украинской металлургии, возможностях отрасли в 2024 году и состоянии рынка металлопродукции читайте в статье Delo.ua "Стальной коридор работает. Сможет ли украинская металлургия нарастить производство в 2024 году".