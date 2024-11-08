Україна нарощує виробництво металопродукції: зростання відбулося на понад 20%

За підсумками 10 місяців 2024 року Україна більш ніж на 20% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року наростила обсяги виробництва металопродукції.

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Про це повідомляє "Укрметалургпром".

Так, згідно з повідомленням, найбільший приріст спостерігався у виробництві сталі: обсяги цієї металопродукції зросли на 25,7% відносно січня-жовтня 2023 року і склали 6,49 млн тонн проти 5,16 млн тонн у 2023 році.

Виробництво чавуну збільшилось на 21,9% і склало 5,98 млн тонн проти 4,9 млн тонн у 2023 році.

Виробництво прокату зросло на 20,6% і становить 5,26 млн тонн проти 4,3 млн тонн у 2023 році.

Україна втратила значну частину металургії

Після початку повномасштабної війни Україна втратила два великих металургійних заводи ММК ім. Ілліча та "Азовсталь", які виплавляли 40% сталі в країні, але були зруйновані в ході боїв за Маріуполь.

Тим часом заводи, які залишилися працювати, були змушені знизити завантаження через закриття морських портів, що викликало проблеми зі збутом продукції. Металургійні компанії були вимушені переорієнтуватись на залізничну логістику, та відвантажувати продукцію в країни ЄС.

Лише на початку осені 2023 року з портів "Одеса" та "Південний" вийшли перші судна з продукцією українських металургів та гірників, що фактично означало завершення морської блокади для української металургії.

У 2023 році українськими металургійними підприємствами вироблено 5,37 млн т металопрокату, що становить 100,4% відносно аналогічного періоду 2022 року. За минулий рік українські металурги суттєво наростили поставки на внутрішній ринок, але скоротили експорт.

Про нагальні проблеми української металургії, можливості галузі у 2024 році та стан ринку металопродукції читайте в статті Delo.ua "Сталевий коридор працює. Чи зможе українська металургія наростити виробництво у 2024 році".