Американские сенаторы требуют от Трампа передать Украине замороженные активы РФ

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий призывает администрацию Дональда Трампа полностью передать Украине более 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, а не ограничиваться использованием процентов от них для поддержки Киева.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на полученное в распоряжение письмо от сенаторов к главе Государственного департамента США Марко Рубио.

Усилить давление на РФ

Отмечается, что письмо, подписанное республиканцами Тоддом Янгом и Линдси Грэмом, а также демократами Ричардом Блюменталем и Тимом Кейном, было отправлено Рубио 21 марта.

В нем сенаторы интересуются, как администрация Трампа рассматривает использование всех имеющихся в ее распоряжении финансовых инструментов для усиления давления на Россию с целью прекращения войны.

"В частности, считает ли администрация, что активы США и ЕС должны быть использованы как рычаги влияния на переговорах с Россией, чтобы положить конец войне? Если да, то как?", — говорится в письме.

В своем письме сенаторы спросили, намерена ли администрация президента США разработать стратегию поощрения ЕС, G7 и других союзников к использованию суверенных российских активов. Они также спросили, будет ли администрация поддерживать Украину в использовании находящихся под контролем США российских суверенных активов для закупки оборонного оборудования.

Reuters пишет, что это письмо является редким примером того, как высокопоставленные республиканцы публично призывают администрацию Трампа быть жестче с Москвой.

Издание отмечает, что уже несколько лет члены Конгресса США призывают направить арестованные российские активы на восстановление Украины с целью уменьшить расходы американских налогоплательщиков на конфликт и усилить давление на Москву для достижения мирного решения.

Конфискация замороженных активов РФ

Общая стоимость замороженных активов российского Центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 млрд евро.

Украина сообщила западным союзникам, что предоставление ей только процентов по замороженным российским активам будет недостаточным для покрытия ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить сами активы в полном объеме.

13 июня на полях саммита G7 лидеры стран "Большой семерки" достигли договоренности о выделении 50 млрд долларов для Украины путем использования замороженных российских активов в рамках новой инициативы – экстраординарного ускорения доходов (ERA).

Денежные средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

Соединенные Штаты Америки выделят Украине $20 млрд в рамках кредита G7. $10 млрд дает Япония, Канада и Великобритания выделяют по $3 млрд. Макрофинансовая помощь от ЕС будет составлять до 35 млрд евро.