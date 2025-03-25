Американські сенатори вимагають від Трампа передати Україні заморожені активи РФ

Група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій закликає адміністрацію Дональда Трампа повністю передати Україні понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, а не обмежуватися лише використанням відсотків від них для підтримки Києва.

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Про це повідомляє Reuters, посилаючись на отриманий у розпорядження лист від сенаторів до очільника Державного департаменту США Марко Рубіо.

Посилити тиск на РФ

Зазначається, що лист, підписаний республіканцями Тоддом Янгом і Ліндсі Гремом, а також демократами Річардом Блюменталем і Тімом Кейном, було відправлено Рубіо 21 березня.

У ньому сенатори цікавляться, як адміністрація Трампа розглядає використання всіх фінансових інструментів, що є в її розпорядженні, для посилення тиску на Росію з метою припинення війни.

"Зокрема, чи вважає адміністрація, що активи США та ЄС мають бути використані як важелі впливу на переговорах з Росією, щоб покласти край війні? Якщо так, то яким чином?" - йдеться в листі.

У своєму листі сенатори запитали, чи має намір адміністрація президента США розробити стратегію заохочення ЄС, G7 та інших союзників до використання суверенних російських активів. Вони також запитали, чи буде адміністрація підтримувати Україну у використанні російських суверенних активів, що перебувають під контролем США, для закупівлі оборонного обладнання.

Reuters пише, що цей лист є рідкісним прикладом того, як високопоставлені республіканці публічно закликають адміністрацію Трампа бути жорсткішою з Москвою.

Видання наголошує, що вже кілька років члени Конгресу США закликають спрямувати заарештовані російські активи на відбудову України, з метою зменшити витрати американських платників податків на конфлікт і посилити тиск на Москву для досягнення мирного рішення.

Конфіскація заморожених активів РФ

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Україна повідомила західним партнерам, що надання їй лише відсотків з заморожених російських активів буде недостатнім для покриття збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати самі активи в повному обсязі.

13 червня на полях саміту G7 лідери країн "Великої сімки" досягли домовленості про виділення 50 млрд доларів для України шляхом використання заморожених російських активів в межах нової ініціативи — екстраординарного прискорення доходів (ERA).

Кошти будуть обслуговуватися та погашатись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що знаходяться в Європейському Союзі та інших юрисдикціях.

Сполучені Штати Америки виділять Україні $20 млрд у межах кредиту G7. $10 млрд дає Японія, Канада та Велика Британія виділяють по $3 млрд. Макрофінансова допомога від ЄС становитиме до 35 млрд євро.