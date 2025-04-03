Андрей Длигач рассказал, во что и как лучше инвестировать в Украине

Известный украинский бизнесмен и инвестор, основатель группы компаний Advanter Group и международного бизнес-сообщества Board, соучредитель Центра экономического восстановления Андрей Длигач рассказал, в какие активы и как лучше инвестировать украинцам.

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Об этом он рассказал в интервью изданию Delo.ua.

Во что и как инвестировать: советы от Андрея Длигача

Если речь идет об инвестировании на фондовом рынке, то, убежден Андрей Длигач, следует использовать всю мощь современных инструментов.

"Не пытаться, например, купить только акции Apple или Tesla. Нужно делать портфель, он рассчитывается, защищается опционами и другими активами, типа золота или облигаций", — советует инвестор, добавляя, что минимальный эффективный инвестиционный портфель на фондовом рынке — от 30 тысяч долларов.

В крипту можно инвестировать любую сумму.

"Но напомню еще раз: это не те инвестиции, которые создадут вам пенсионный фонд. Это ваша инвестиция в будущую экономику, которая, возможно, наступит через несколько лет. Однако не инвестируйте в криптовалюту ваши последние деньги или средства, которые вы хотите накопить на какую-нибудь крупную покупку", — предостерегает собеседник издания.

Что касается инвестиций в недвижимость — Андрей Длигач советует не покупать квартиры, а совместно инвестировать в коммерческую недвижимость, возможно даже в формате флипинга (это тип инвестирования в недвижимость, когда человек покупает ее не для личного пользования, проживания или аренды, а для дальнейшей быстрой перепродажи с получением прибыли — ред.). Коммерческую недвижимость хорошо сдавать в аренду крупным розничным сетям на условиях долгосрочных контрактов с перспективой выкупа помещений.

"Если вы думаете, что можно нормально заработать на сдаче квартир в аренду, — вынужден разочаровать. Это далеко не самая лучшая инвестиция", — говорит Длигач.

Что касается инвестирования в стартапы — это рискованная инвестиция, и она не должна быть основной. По сути, отмечает собеседник Delo.ua, эффективность стартапов в Украине существенно ниже 5%. Коммерчески успешными становятся 0,5% стартапов.

"Инвестировать в стартапы стоит только тогда, когда это ваша тема, в которой вы хорошо разбираетесь, когда вы верите в команду, видите нормальную бизнес-модель и готовы посвящать контролю и развитию стартапа время, компетенции и собственные связи. Такой подход увеличивает вероятность успеха бизнеса и получения существенной прибыли на свои вложения.

И это не обязательно должен быть IT-стартап. Это может быть открытие цветочного магазина или кафе. Но это кафе должно быть рядом с вами, куда вы сможете привести свое коммьюнити.

Следующий тип инвестиций — франшизы. Эта бизнес-модель доказала свою эффективность.

"Вам дают фактически готовый бизнес, и ваша задача — организовать его работу в конкретной точке, проинвестировав определенную сумму средств. Франшиза дает меньшую прибыльность, чем самостоятельный бизнес, но существенно снижает риски для старта", — отмечает Андрей Длигач.

Франшиз в Украине много, и смело можно идти в такой бизнес, убежден он. Особенно это актуально, если в будущем вы хотите заниматься собственным бизнесом и вам нужен опыт. На франшизе можно научиться управленческим технологиям, системности и "набить шишки там, где помягче".

Напомним, редакция издания Delo.ua создала новую рубрику — Smart Money — об опыте управления собственными деньгами от предпринимателей и топ-менеджеров. В рубрике мы публикуем блиц-интервью с практическими рекомендациями о том, как зарабатывать деньги, как правильно инвестировать, об ошибках и достижениях на пути к финансовой свободе.

На сайте Delo.ua вы уже можете прочитать интервью с Иваном Компаном, Артемом Щербиной, Тарасом Кириченко, Григорием Овчаренко, Петром Чернышевым.

Полный текст интервью с Андреем Длигачем можно прочитать по ссылке.