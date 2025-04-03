Андрій Длігач розказав, у що і як краще інвестувати в Україні

Відомий український бізнесмен та інвестор, засновник групи компаній Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board, співзасновник Центру економічного відновлення Андрій Длігач розказав, у які активи і як саме краще інвестувати українцям.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це він розказав в інтерв’ю виданню Delo.ua.

У що і як інвестувати: поради від Андрія Длігача

Якщо мова йде про інвестування на фондовому ринку, то, переконаний Андрій Длігач, варто використовувати всю потужність сучасних інструментів.

"Не намагатися, наприклад, купити лише акції Apple чи Tesla. Потрібно робити портфель, він обраховується, захищається опціонами та іншими активами, типу золота чи облігацій", — радить інвестор, додаючи, що мінімальний ефективний інвестиційний портфель на фондовому ринку — від 30 тисяч доларів.

В крипту можна інвестувати будь-яку суму.

"Але нагадаю ще раз: це не ті інвестиції, які створять вам пенсійний фонд. Це ваша інвестиція в майбутню економіку, яка можливо настане за кілька років. Проте не інвестуйте в криптовалюту ваші останні гроші чи кошти, які ви хочете накопичити на якусь велику покупку", — застерігає співрозмовник видання.

Що стосується інвестицій в нерухомість — Андрій Длігач радить не купувати квартири, а спільно інвестувати в комерційну нерухомість, можливо навіть в форматі фліпінгу (це тип інвестування в нерухомість, коли людина купує її не для особистого користування, проживання чи оренди, а для подальшого швидкого перепродажу з отриманням прибутку — ред.). Комерційну нерухомість добре здавати в оренду великим роздрібним мережам на умовах довгострокових контрактів з перспективою викупу приміщень.

"Якщо ви думаєте, що можна нормально заробити на здачі квартир в оренду, - змушений розчарувати. Це далеко не найкраща інвестиція", — каже Длігач.

Що стосується інвестування в стартапи — це ризикована інвестиція, і вона не повинна бути основною. Насправді, зазначає співрозмовник Delo.ua, ефективність стартапів в Україні суттєво нижча за 5%. Комерційно успішними стають 0,5% стартапів.

"Інвестувати в стартапи варто лиш тоді, коли це ваша тема, в якій ви гарно розбираєтесь, коли ви вірите в команду, бачите нормальну бізнес-модель і готові присвячувати контролю і розвитку стартапу час, компетенції та власні зв’язки. Такий підхід збільшує ймовірність успіху бізнесу і отримання суттєвих прибутків на вкладений капітал в майбутньому", — радить бізнесмен.

І це необов’язково має бути IT-стартап. Це може бути відкриття квіткового магазину чи кав’ярні. Але ця кав’ярня має бути поруч з вами, куди ви зможете привести своє ком’юніті.

Наступний тип інвестицій — франшизи. Ця бізнес-модель довела свою ефективність.

"Вам дають фактично готовий бізнес, і ваша задача — організувати його роботу в конкретній точці, проінвестувавши певну суму коштів. Франшиза дає меншу прибутковість, ніж самостійний бізнес, але суттєво знижує ризики для старту", — зазначає Андрій Длігач.

Франшиз в Україні багато, і сміливо можна йти в такий бізнес, переконаний він. Особливо це актуально, якщо в майбутньому ви хочете займатися власним бізнесом і вам потрібен досвід. На франшизі можна навчитися управлінським технологіям, системності і "набити шишки там, де м’якше".

Нагадаємо, редакція видання Delo.ua створила нову рубрику — Smart Money — про досвід управління власними грошима від підприємців та топ-менеджерів. В рубриці ми публікуємо бліц-інтерв’ю з практичними рекомендаціями про те, як заробляти гроші, як правильно інвестувати, про помилки та досягнення на шляху до фінансової свободи.

На сайті Delo.ua ви вже можете прочитати інтерв’ю з Іваном Компаном, Артемом Щербиною, Тарасом Кириченком, Григорієм Овчаренком, Петром Чернишовим.

Повний текст інтерв’ю з Андрієм Длігачем можна прочитати за посиланням.