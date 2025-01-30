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Apple и Google "зачистили" свои магазины от 118 нелегальных казино по обращению Минцифры

онлайн-казино
По распоряжению Госспецсвязи было удалено 4460 сайтов онлайн-казино. Фото: rgweek.com

По обращению Министерства цифровой трансформации Украины, в течение 2024 года было заблокировано 118 приложений нелегальных онлайн-казино.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, Минцифры активно сотрудничает с компаниями Apple и Google в борьбе с незаконным игорным бизнесом. Благодаря этому все нелегальные приложения, которые обращает внимание министерство, оперативно блокируются.

С начала 2024 года было заблокировано:

  • 92 приложения в App Store;
  • 26 приложений в Play Market.

Кроме того, по распоряжению Госспецсвязи было удалено 4460 сайтов онлайн-казино.

Михаил Федоров поблагодарил Apple и Google за последовательную поддержку и сотрудничество в борьбе с лудоманией.

Игорный бизнес в Украине

Напомним, 4 декабря 2024 года   Верховная Рада Украины приняла   во втором чтении законопроект №9256-д, направленный на усиление регулирования и контроля над игорным бизнесом. Документ поддержали 239 народных депутатов. А 4 января этого года его   подписал президент Владимир Зеленский.

Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр норм об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.

Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Автор:
Татьяна Бессараб