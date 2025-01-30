Apple та Google "зачистили" свої магазини від 118 нелегальних казино за зверненням Мінцифри

За зверненням Міністерства цифрової трансформації України протягом 2024 року було заблоковано 118 додатків нелегальних онлайн-казино.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, Мінцифри активно співпрацює з компаніями Apple та Google у боротьбі з незаконним гральним бізнесом. Завдяки цьому всі нелегальні додатки, на які звертає увагу міністерство, оперативно блокуються.

З початку 2024 року було заблоковано:

92 додатки в App Store;

26 додатків в Play Market.

Окрім того, за розпорядженням Держспецзв'язку було видалено 4460 сайтів онлайн-казино.

Михайло Федоров подякував Apple і Google за послідовну підтримку та співпрацю в боротьбі з лудоманією.

Гральний бізнес в Україні

Нагадаємо, 4 грудня 2024 року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №9256-д, спрямований на посилення регулювання та контролю над гральним бізнесом. Документ підтримали 239 народних депутатів. А 4 січня цього року його підписав президент Володимир Зеленський.

Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.