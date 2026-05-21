Дают деньги не просто так: ЕС требует от Украины провести реформы и ввести новые налоги для получения 90 млрд евро кредита
Украина должна выполнить ряд налоговых требований для получения первого транша по кредиту от Европейского Союза на 90 миллиардов евро.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщают " Общественное " и " Европейская правда " со ссылкой на должностного лица Европейской комиссии.
По его словам, требования для первого транша предусматривают представление в Верховную Раду основных налоговых мер. Следует заметить, что часть из этих требований уже выполнена.
- введение НДС на импортные посылки;
- налогообложение по цифровым платформам;
- принятие решения о продлении действия военного сбора с доходов физических лиц (закон принятый Верховной Радой и подписанный президентом Украины);
- принятие законодательства о поддержке разработки отраслевых стратегий государственных инвестиций;
- принятие Стратегии управления государственными деньгами;
- представление в Кабмин обновленного Таможенного кодекса Украины.
Требования от ЕС
Ранее сообщалось, что ЕС хочет увязать часть выплат из кредита для Украины на сумму 90 млрд евро с изменениями в налогообложении международных посылок до 150 евро, чего также требует Международный валютный фонд.
Эти налоговые требования будут касаться так называемой макрофинансовой части ссуды на сумму 8,4 млрд евро.
20 мая Украина и ЕС завершили переговоры по Меморандуму о взаимопонимании по макрофинансовой помощи.
Меморандум определяет условия, которые Украина должна выполнить для получения средств, включая налоговые реформы, мобилизацию внутренних доходов, эффективность государственных расходов и систему управления государственными финансами.
Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что для получения последующих пакетов финансирования в рамках кредитной программы ЕС на 90 млрд евро Украина должна провести налоговую реформу и максимально мобилизовать внутренние доходы украинского бюджета.
Кредит ЕС для Украины
23 апреля Совет ЕС официально утвердил финансовый инструмент Ukraine Support Loan, предусматривающий выделение 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.
Денежные средства будут привлечены путем заимствований Европейского Союза на международных рынках, а их возврат гарантируется бюджетным резервом блока.
При этом Украина не будет возвращать кредит – его должна выплатить Россия путём репараций после завершения войны.
Известно, что 60 млрд евро будут направлены на военную помощь, остальные 30 млрд – на общие бюджетные расходы.
ЕС принял решение о финансировании Украины еще в середине декабря 2025 года, при этом ни о каких условиях для Киева тогда речь не шла.
Ожидалось, что Украина получит первый транш по ссуде Европейского Союза в конце мая — начале июня. Средства распределят следующим образом: 16,7 млрд. евро пойдут в поддержку государственного бюджета; 28,3 млрд евро будут направлены на оборонные нужды.