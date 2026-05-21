Дають гроші не просто так: ЄС вимагає від України провести реформи та запровадити нові податки для отримання 90 млрд євро кредиту

Україна має виконати низку податкових вимог для отримання першого траншу за кредитом від Європейського Союзу на 90 мільярдів євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють "Суспільне" та "Європейська правда" із посиланням на посадовця Європейської комісії.

За його словами, вимоги для першого траншу передбачають подання до Верховної Ради основних податкових заходів. Варто зауважити, що частина з цих вимог вже виконана.

запровадження ПДВ на імпортні посилки;

оподаткування щодо цифрових платформ;

ухвалення рішення про продовження дії військового збору з доходів фізичних осіб (закон ухвалений Верховною Радою та підписаний президентом України);

прийняття законодавства щодо підтримки розробки галузевих стратегій державних інвестицій;

прийняття Стратегії управління державними фінансами;

подання до Кабміну оновленого Митного кодексу України.

Вимоги від ЄС

Раніше повідомлялося, що ЄС хоче пов’язати частину виплат із кредита для України на суму 90 млрд євро із змінами в оподаткуванні міжнародних посилок до 150 євро, чого також вже вимагає Міжнародний валютний фонд.

Ці податкові вимоги стосуватимуться так званої макрофінансової частини позики на суму 8,4 млрд євро.

20 травня Україна та ЄС завершили перемовини щодо Меморандуму про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги.

Меморандум визначає умови, які Україна повинна виконати для отримання коштів, включаючи податкові реформи, мобілізацію внутрішніх доходів, ефективність державних витрат та системи управління державними фінансами.

Раніше єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявляв, що для отримання наступних пакетів фінансування в рамках кредитної програми ЄС на 90 млрд євро Україна має провести податкову реформу та максимально мобілізувати внутрішні доходи українського бюджету.

Кредит ЄС для України

23 квітня Рада ЄС офіційно затвердила фінансовий інструмент Ukraine Support Loan, що передбачає виділення 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки.

Кошти будуть залучені шляхом запозичень Європейського Союзу на міжнародних ринках, а їх повернення гарантується бюджетним резервом блоку.

При цьому Україна не буде повертати кредит – його має виплатити Росія шляхом репарацій після завершення війни.

Відомо, що 60 млрд євро будуть спрямовані на військову допомогу, решта 30 млрд – на загальні бюджетні видатки.

ЄС прийняв рішення щодо фінансування України ще в середині грудня 2025 року, при цьому про жодні умови для Києва тоді не йшлося.

Очікувалось, що Україна отримає перший транш за позикою Європейського Союзу наприкінці травня — на початку червня. Кошти розподілять наступним чином: 16,7 млрд євро підуть на підтримку державного бюджету; 28,3 млрд євро будуть спрямовані на оборонні потреби.