Дело Миндича: НАПК отчиталось о результатах проверки причастности своих сотрудников к коррупции в энергетике
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) завершило служебную проверку в рамках дела НАБУ "Мидас" о коррупции в энергетике, в которой фигурирует бизнесмен Тимур Миндич.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает НАПК.
Отмечается, что по результатам проверки не нашли никаких доказательств, что работники НАПК участвовали в коррупционных правонарушениях, получали неправомерную выгоду или испытывали внешнее влияние на принятие решений.
Вся деятельность и проведенные финансовые проверки осуществлялись в рамках закона и в соответствии с требованиями законодательства.
Результаты служебной проверки сообщат Общественному совету при НАПК, НАБУ, Комитете Верховной Рады по антикоррупционной политике и другим заинтересованным сторонам.
В НАПК подчеркнули, что готовы продолжать сотрудничество и дальнейшее взаимодействие для проверки других фактов, если о таковых станет известно.
О коррупции в энергетике и при чем здесь Миндич
10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.
Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.
Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.
В этом деле подозрения от НАБУ получили:
- бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );
- экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (рокет);
- исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (тенор);
- еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.
Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.
1 декабря ВАКС заочно выбрал мера пресечения бизнесмена Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.