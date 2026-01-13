Дело Миндича: НАПК отчиталось о результатах проверки причастности своих сотрудников к коррупции в энергетике

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) завершило служебную проверку в рамках дела НАБУ "Мидас" о коррупции в энергетике, в которой фигурирует бизнесмен Тимур Миндич.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает НАПК.

Отмечается, что по результатам проверки не нашли никаких доказательств, что работники НАПК участвовали в коррупционных правонарушениях, получали неправомерную выгоду или испытывали внешнее влияние на принятие решений.

Вся деятельность и проведенные финансовые проверки осуществлялись в рамках закона и в соответствии с требованиями законодательства.

Результаты служебной проверки сообщат Общественному совету при НАПК, НАБУ, Комитете Верховной Рады по антикоррупционной политике и другим заинтересованным сторонам.

В НАПК подчеркнули, что готовы продолжать сотрудничество и дальнейшее взаимодействие для проверки других фактов, если о таковых станет известно.

О коррупции в энергетике и при чем здесь Миндич

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (рокет);

Игорь Миронюк (рокет); исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (тенор);

Дмитрий Басов (тенор); еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.

1 декабря ВАКС заочно выбрал мера пресечения бизнесмена Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.