Справа Міндіча: НАЗК відзвітувало про результати перевірки причетності своїх співробітників до корупції в енергетиці

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило службову перевірку у межах справи НАБУ “Мідас” про корупцію в енергетиці, в якій фігурує бізнесмен Тімур Міндіч.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє НАЗК.

Зазначається, що за результатами перевірки не знайшли жодних доказів, що працівники НАЗК брали участь у корупційних правопорушеннях, отримували неправомірну вигоду або зазнавали зовнішнього впливу на прийняття рішень.

Вся діяльність і проведені фінансові перевірки здійснювались у рамках закону та відповідно до вимог законодавства.

Результати службової перевірки повідомлять Громадській раді при НАЗК, НАБУ, Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики та іншим зацікавленим сторонам.

У НАЗК підкреслили, що готові продовжувати співпрацю та подальшу взаємодію для перевірки інших фактів, якщо про такі стане відомо.

Про корупцію в енергетиці і до чого тут Міндіч

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

Ігор Миронюк (Рокет); виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

Дмитро Басов (Тенор); ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Міндіча та Цукермана не затримали, тому що вони встигли виїхати за кордон до оголошення підозри.

1 грудня ВАКС заочно обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу у вигляді тримання під вартою.