Евросоюз готов профинансировать ремонт поврежденного нефтепровода "Дружба"

Европейский Союз рассматривает возможность предоставить Украине финпомощь по ремонту нефтепровода "Дружба", поскольку Венгрия и Словакия блокируют поддержку Киева и санкции против РФ.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале Bloomberg.

Европейская комиссия может передать деньги на ремонт вместе с финансовой помощью, которую она предоставляет Украине. В ЕС готовы направить экспертов в Киев, чтобы оценить повреждение нефтепровода.

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод "Дружба"

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара 27 января по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия прекратит оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине, потому что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.

Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, утверждающего, что технических препятствий для работы нефтепровода "Дружба" нет и он может работать.