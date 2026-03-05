Євросоюз готовий профінансувати ремонт пошкодженого нафтопроводу "Дружба"

Європейський Союз розглядає можливість надати Україні фіндопомогу для ремонту нафтопроводу "Дружба", оскільки Угорщина та Словаччина блокують підтримку Києва та санкції проти РФ.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Європейська комісія може передати гроші на ремонт разом з фінансовою допомогою, яку вона надає Україні. У ЄС також готові направити експертів до Києва, щоб оцінити пошкодження нафтопроводу.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід "Дружба"

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар 27 січня по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни.

Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який стверджує, що технічних перешкод для роботи нафтопроводу "Дружба" немає і він може працювати.