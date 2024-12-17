Где в Украине чаще всего покупают новые авто: регионы-лидеры

В ноябре крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что в ноябре эти региональные рынки обеспечили 61% продаж новых легковых автомобилей.

Так, в течение ноября в столице приобрели 1756 автомобилей, что на 7% меньше, чем в прошлом.

В Киевской области было зарегистрировано 484 ед.

По данным "Укравтопрома", бестселлером месяца на рынке новых авто Киева, Киевщины, Днепропетровской и Харьковской областей был компактный кроссовер Renault Duster.

Рынок автомобилей в Украине.

Заметим, в течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысяч новых легковых авто. Это на 10% меньше, чем в октябре.

В ноябре лидерство на украинском рынке новых авто продолжило удерживать Renault Duster.

Напомним, с января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тысяч. легковых авто (подержанных и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

С января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн .