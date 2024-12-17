Де в Україні найчастіше купують нові авто: регіони-лідери

У листопаді найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у листопаді ці регіональні ринки забезпечили 61% продажів нових легковиків.

Так, протягом листопада у столиці придбали 1756 авто, що на 7% менше, ніж торік.

На Київщині було зареєстровано 484 од. (+11%), реєстрацію Дніпропетровщини отримали 403 авто (-1%), Харківщини – 273 од. (+8%), Одещини – 268 од. (-5%).

За даними "Укравтопрому", бестселером місяця на ринку нових авто Києва, Київщини, Дніпропетровської та Харківської областей був компактний кросовер Renault Duster. А на Одещині лідерська позиція належала Audi Q8.

Ринок авто в Україні

Зауважимо, впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тисячі нових легкових авто. Це на 10% менше ніж у жовтні.

У листопаді лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.

Нагадаємо, з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

З січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.