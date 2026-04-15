Гетманцев заявил о неэффективности БЭБ после "перезагрузки"

После перезагрузки Бюро экономической безопасности (БЭБ) в ведомство возникает много вопросов борьбы с теневой экономикой и обеспечения равных условий для бизнеса, ведь целые сектора экономики не детинизируются, а экономические преступления продолжаются.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев во время выступления на проводимом Delo.ua Business Wisdom Summit.

Проблема недобросовестной конкуренции и бездействия государства

По словам нардепа, добродетельный бизнес, стремящийся работать по закону, платить налоги и "белые" зарплаты, сталкивается с неспособностью это сделать.

"Приходит бизнес, который хочет работать по закону, хочет платить налоги, платить белые заработные платы, и он не может это сделать. А почему он не может это сделать? Потому что рядом существует несколько компаний-конкурентов, работающих по-другому, и Бюро экономической безопасности, Государственная налоговая служба закрывают на это глаза, и дает им возможность таким образом работать", - подчеркнул он.

Примеры провалов и архаических подходов

Нардеп напомнил, что БЭБ был "перезагружен" 8 месяцев назад, и все ожидали, что с приходом нового руководства будет наведен порядок.

"Но, несмотря на "яркие презентации" и "реляции о победах", порядка нет, а экономика не детинизируется", - констатирует Гетманцев.

Он отметил, что сейчас процент табачной отрасли в "тени" гораздо выше, чем раньше. Гетманцев подверг критике БЭБ за неспособность выявлять нелегальные цеха и реализацию безакцизных товаров, хотя это является прямой обязанностью ведомства.

"Сейчас мы с вами имеем совершенно полное убеждение в том, что да, действительно, часть экономики продолжает находиться в тени, но это точно аномалия, это точно неправильно, это точно преступление, с которым мы все должны бороться", - заметил Гетманцев.

Ранее нардеп призвал главу БЭБ Александра Цивинского заняться прямой своей работой – расследование преступлений в экономической сфере.

Скандал вокруг назначения Цивинского председателем БЭБ

Конкурс на руководителя БЭБ 24 июня 2025 года выиграл детектив НАБУ Александр Цивинский. Он получил единодушную поддержку международных членов комиссии БЭБ, голос которых решающий.

Однако во время заседания стало известно, что у Цивинского родственники с российским гражданством. Сам Цивинский объяснял, что паспорт РФ имеет его отец, однако с ним он уже не общается несколько лет.

А 7 июля Кабинет министров Украины отклонил кандидатуру Александра Цивинского на должность руководителя БЭБ и обратился в комиссию с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут отвечать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности. Свое решение в правительстве объяснили письмом от СБУ по вопросам национальной безопасности.

Александр Цивинский в свою очередь заявил, что для него "является принципиальным вопрос выяснить, какие именно "безопасные оценки" стали основанием для соответствующего решения", учитывая, что у него есть допуск к государственной тайне.

Он отметил, что в качестве служащего правоохранительного органа успешно проходил 10 лет все проверки СБУ

Цивинский подчеркнул, что ожидает подтверждения официальными лицами информации о неназначении директора БЭБ, а также добавил, что обратился к правительству, конкурсной комиссии и СБУ для получения "всей информации, в том числе той, которая касается оценки безопасности".

Выбор главы БЭБ по результатам конкурса был условием программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом, который планирует рассмотреть выделение очередного транша.

Бизнес неоднократно обращался к власти, призывая пересмотреть решение о неназначении Цивинского на должность главы БЭБ. Накануне он прошел полиграф, о необходимости которого ранее говорила премьер Юлия Свириденко. И после этого правительство согласилось, чтобы Цивинский возглавил бюро .