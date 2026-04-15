Гетманцев заявив про неефективність БЕБ після "перезавантаження"

Після перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ) до відомства виникає багато питань щодо боротьби з тіньовою економікою та забезпечення рівних умов для бізнесу, адже цілі сектори економіки не детінізуються, а економічні злочини продовжуються.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час виступу на Business Wisdom Summit, який проводить Delo.ua.

Проблема недобросовісної конкуренції та бездіяльності держави

За словами нардепа, доброчесний бізнес, який прагне працювати за законом, сплачувати податки та "білі" зарплати, стикається з неспроможністю це зробити.

"Приходить бізнес, який хоче працювати за законом, хоче сплачувати податки, платити білі заробітні плати, і він не може це зробити. А чому він не може це зробити? Бо поряд існує декілька компаній-конкурентів, які працюють по-іншому, і Бюро економічної безпеки, Державна податкова служба закривають на це очі, і дає їм можливість таким чином працювати", - наголосив Гетманцев.

Приклади провалів та архаїчних підходів

Нардеп нагадав, що БЕБ був "перезавантажений" 8 місяців тому, і всі очікували, що з приходом нового керівництва буде наведений лад.

"Але не зважаючи на "яскраві презентації" та "реляції про перемоги", порядку немає, а економіка не детінізується", - констатує Гетманцев.

Він зауважив, що наразі відсоток тютюнової галузі в "тіні" набагато вищий, ніж раніше. Гетманцев розкритикував БЕБ за неспроможність виявляти нелегальні цехи та реалізацію безакцизних товарів, хоча це є прямим обов'язком відомства.

"Зараз ми з вами маємо абсолютно повне переконання в тому, що так, дійсно, частина економіки продовжує перебувати в тіні, але це точно аномалія, це точно неправильно, це точно злочин, з яким ми всі маємо боротися", - зауважив Гетманцев.

Раніше нардеп закликав очільника БЕБ Олександра Цивінського зайнятися прямою своєю роботою – розслідування злочинів в економічній сфері.

Скандал навколо призначення Цивінського головою БЕБ

Конкурс на керівника БЕБ 24 червня 2025 року виграв детектив НАБУ Олександр Цивінський. Він отримав одностайну підтримку міжнародних членів комісії БЕБ, голос яких є вирішальним.

Проте під час засідання стало відомо, що Цивінський має родичів із російським громадянством. Сам Цивінський пояснював, що паспорт РФ має його батько, однак із ним він уже не спілкується упродовж кількох років.

А 7 липня Кабінет міністрів України відхилив кандидатуру Олександра Цивінського на посаду керівника БЕБ та звернувся до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії. Своє рішення в уряді пояснили листом від СБУ щодо питань національної безпеки.

Олександр Цивінський своєю чергою заявив, що для нього "є принциповим питання з’ясувати, які саме „безпекові оцінки" стали підставою для відповідного рішення", зважаючи на те, що він має допуск до державної таємниці.

Він зауважив, що як службовець правоохоронного органу успішно проходив 10 років усі перевірки СБУ

Цивінський наголосив, що очікує підтвердження офіційними особами інформації щодо непризначення директора БЕБ, а також додав, що звернувся до уряду, конкурсної комісії та СБУ задля отримання "усієї інформації, в тому числі тої, яка стосується безпекової оцінки".

Обрання глави БЕБ за результатами конкурсу було умовою програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом, який планує розглянути виділення чергового траншу.

Бізнес неодноразово звертався до влади, закликаючи переглянути рішення щодо непризначення Цивінського на посаду очільника БЕБ. Напередодні він пройшов поліграф, про необхідність якого раніше говорила прем'єрка Юлія Свириденко. І після цього уряд погодився, щоб Цивінський очолив бюро.