Искусственный интеллект может частично решить проблему дефицита кадров — руководитель Ощадбанка

Искусственный интеллект может быть частичным решением проблемы дефицита кадров в экономике, являющегося результатом войны и общего ухудшения демографической ситуации в Украине.

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Об этом заявил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов в интервью изданию Delo.ua.

Как ИИ решает проблему кадров

По словам финансиста, в настоящее время банковский сектор в Украине страдает из-за дефицита кадров, как и многие другие отрасли экономики.

"В целом рынок труда на сегодняшний день дефицитный. Мы не можем найти людей. У нас сейчас более 800 вакансий", — рассказал собеседник издания.

В качестве одного из возможных решений проблемы отсутствия работников Сергей Наумов называет применение в работе искусственного интеллекта и других прогрессивных технологий. Он приводит пример того, как проблему дефицита кадров банк частично решает на уровне собственного контакт-центра. Так, контакт-центр Ощадбанка в 2024 году получал более миллиона обращений ежемесячно. При этом 75% запросов было отработано автоматически. Такие показатели были обеспечены, в частности, за счет работы интеллектуального помощника "София", заменяющего работу 500 операторов.

Раньше Delo.ua писало о том, что в Италии впервые в мире выпустили газету, полностью сгенерированную ИИ.

Тем временем OpenAI и Google выступают за ослабление авторского права ради обучения ИИ-моделей.

На этом фоне британские учителя опасаются сокращений и говорят, что правительство "слишком увлеклось" ИИ.

Подробнее о том, как применяют искусственный интеллект в государственном Ощадбанке, а также о проблемных заемщиках и судах с россией, о банке Укрпочты и других конкурентах Ощада, о реальной ситуации с кредитованием во время войны, а еще — о деньгах и женщинах — читайте в интервью главы правления Ощадбанка Сергея Наумова для Delo.ua.