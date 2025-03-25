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Штучний інтелект може частково вирішити проблему дефіциту кадрів — керівник Ощадбанку

Сергій Наумов, Ощадбанк
Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку. Фото: Delo.ua

Штучний інтелект може бути частковим вирішенням проблеми дефіциту кадрів в економіці, який є результатом війни і загального погіршення демографічної ситуації в Україні.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
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Про це заявив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов в інтерв’ю виданню Delo.ua.

Як ШІ вирішує проблему кадрів

За словами фінансиста, наразі банківський сектор в Україні страждає через дефіцит кадрів, як і багато інших галузей економіки.

"Загалом ринок праці на сьогоднішній день дефіцитний. Ми не можемо знайти людей. У нас наразі понад 800 вакансій", — розказав співрозмовник видання.

В якості одного з можливих рішень проблеми відсутності працівників Сергій Наумов називає застосування в роботі штучного інтелекту та інших прогресивних технологій. Він наводить приклад того, як проблему дефіциту кадрів банк вирішив на рівні власного контакт-центру. Так, контакт-центр Ощадбанку в 2024 році отримував понад мільйон звернень щомісяця. При цьому 75% запитів було опрацьовано автоматично. Такі показники було забезпечено, зокрема, за рахунок роботи інтелектуального помічника "Софія", що замінює роботу 500 операторів.

Раніше Delo.ua писало про те, що в Італії вперше у світі випустили газету, повністю згенеровану ШІ.

А тим часом OpenAI та Google виступають за послаблення авторського права заради навчання ШІ-моделей.

На цьому тлі британські вчителі побоюються скорочень і кажуть, що уряд "занадто захопився" ШІ.

Докладніше про те, як штучний інтелект застосовують в державному Ощадбанку, а також про проблемних позичальників та суди з росією, про банк Укрпошти та інших конкурентів Ощаду, про реальну ситуацію з кредитуванням під час війни, а ще  про гроші та жінок  читайте в інтерв’ю голови правління Ощадбанку Сергія Наумова для Delo.ua.

Автор:
Руслан Кисляк