Какие автомобили лучше всего продавались в 2024 году

Лидером мирового автомобильного рынка в 2024 году по состоянию на октябрь стала Toyota Corolla с показателем продаж 901 991 единиц (-1,9% по отношению к аналогичному периоду 2023 года)

Об этом сообщает издание focus2mоve.

Следующие строчки в рейтинге заняла Tesla Model Y – в 2024 году было продано 865 868 ед. (-6,5%) и Toyota RAV4 - 836258 ед. (+13,7%).

Общий рейтинг моделей по продажам в 2024 году выглядит следующим образом:

1️ . Toyota Corolla – 901 991 ед. (-1,9%);

2️ . Tesla Model Y – 865 868 ед. (-6,5%);

3️ . Toyota RAV4 – 836 258 ед.

4️ . Ford F-Series – 733 754 ед. (-1,3%);

5️ . Honda CR-V – 601 374 ед. (+5,9%);

6️ . Chevrolet Silverado – 525 193 ед. (-0,5%);

7️ . Hyundai Tucson – 497 606 ед.(-2,4%);

8️ . Toyota Camry – 474 973 ед. (-8,9%);

9️ . Kia Sportage – 448 693 ед. (+4,9%);

10. BYD SONG – 442 275 ед. (+42,2%).

Рынок автомобилей в Украине

Напомним, что в ноябре лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать Renault Duster.

В течение декабря в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысяч новых легковых авто. Это на 10% меньше, чем в октябре.

Также сообщалось, что в ноябре автопарк Украины пополнили около 1,8 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 5% больше, чем в прошлом.

Добавим, что китайский автогигант BYD установил новый рекорд в октябре, продав 500 526 электромобилей и гибридов, что на 66% больше, чем за тот же период прошлого года.