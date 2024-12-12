Які автомобілі найкраще продавалися у 2024 році

Лідером світового автомобільного ринку у 2024 році станом на жовтень стала Toyota Corolla із показником продажів 901 991 одиниць (-1,9% відносно аналогічного періоду 2023 року)

Про це повідомляє видання focus2mоve.

Наступні сходинки у рейтингу посіла Tesla Model Y – у 2024 році було продано 865 868 од. (-6,5%) та Toyota RAV4 - 836258 од. (+13,7%).

Загальний рейтинг моделей за продажами у 2024 році виглядає наступним чином:

1️. Toyota Corolla – 901 991 од. (-1,9%);

2️. Tesla Model Y – 865 868 од. (-6,5%);

3️. Toyota RAV4 – 836 258 од. (+13,7%);

4️. Ford F-Series – 733 754 од. (-1,3%);

5️. Honda CR-V – 601 374 од. (+5,9%);

6️. Chevrolet Silverado – 525 193 од. (-0,5%);

7️. Hyundai Tucson – 497 606 од.(-2,4%);

8️. Toyota Camry – 474 973 од. (-8,9%);

9️. Kia Sportage – 448 693 од. (+4,9%);

10. BYD SONG – 442 275 од. (+42,2%).

Ринок авто в Україні

Нагадаємо, що у листопаді лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.

Впродовж грудня в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тисячі нових легкових авто. Це на 10% менше ніж у жовтні.

Також повідомлялося, що у листопаді автопарк України поповнили майже 1,8 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 5% більше, ніж торік.

Додамо, що китайський автогігант BYD встановив новий рекорд у жовтні, продавши 500 526 електромобілів та гібридів, що на 66% більше, ніж у той самий період минулого року.