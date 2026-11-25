В случае повышения тарифов на коммунальные услуги для населения до экономически обоснованного уровня согласно предложению Международного валютного фонда, средняя платежка может вырасти до 11-12 тысяч гривен.

Об этом УНИАН сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Эксперт подсчитал, что тарифы за отопление могут возрасти вдвое или в два с половиной раза до 5000 гривен за квартиру площадью 60 квадратных метров.

"Если мы говорим о росте стоимости обслуживания многоквартирных домов – рост будет от 10% до 15% в зависимости от дома. Так что зимой средняя платежка для украинца будет по меньшей мере 11-12 тысяч гривен", – отмечает Попенко.

Он объясняет, что повышение цены электроэнергии и газа для населения по требованию МВФ увеличит стоимость всех коммунальных тарифов.

Попенко напоминает, что МВФ издал два сценария. В первом – повышение тарифов на электроэнергию на 50%, а во втором – на 100%.

"Соответственно, стоимость газа предложили повысить на 100% и на 150%. Но нужно понимать, что повышение стоимости электроэнергии и стоимости газа для населения автоматически подтянет за собой рост тарифов на тепло и на горячую воду и одновременно повышение тарифов на обслуживание многоквартирных домов. Туда заложена стоимость электроэнергии для лифтов, мест общего пользования, подчеркивает.

Он прогнозирует, что те предложения, которые озвучивают МВФ, украинские власти вынуждены будут удовлетворить уже весной.

"Тарифы будут пересматривать уже в 2027 году. Должны были раньше, насколько я знаю, но было принято политическое решение и в этом году их не повысили. Кабмин принял решение о повышении тарифов еще в 2025-м году, и это было заложено на три года: 25-й, 26-й и 27-й. И поэтому здесь идет речь только о том, когда это будет реализовано", – констатирует эксперт.

Действующие тарифы

Правительство сохранило действующие льготные тарифы на электроэнергию для населения на период отопительного сезона 2026/27.

В Украине действует единый фиксированный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей – 4,32 грн за 1 кВтч.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны правительство уже дважды повышало тарифы на электроэнергию для населения. Последнее повышение произошло 1 июня 2024, тогда цена киловата выросла с 2,64 грн до 4,32 грн.

Перед этим повышение тарифов прошло 31 мая 2023 года. Тогда цена для населения выросла с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

Также правительство продлило действие действующих льготных цен на газ для населения и производителей тепла до 31 марта. Решение фактически обеспечивает сохранение нынешних ценовых условий до конца отопительного сезона.

Для подавляющего большинства бытовых потребителей в Украине (около 98% домохозяйств) цена на газ составляет 7,96 грн за 1 м³ (с НДС) по годовому тарифному плану «Фиксированный» от ГК «Нафтогаз Украины».

Заметим, повысить тарифы для населения на газ и свет МВФ рекомендует постоянно. Ранее Министерство энергетики Украины заявило, что тарифы на газ и электроэнергию не будут повышаться до конца военного положения.

В ведомстве разъяснили, что в рамках договоренностей с МВФ Украина не принимала отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения.