Львов потратил 28 млн евро на мусороперерабатывающий завод, который должны были достроить в прошлом году

Несмотря на значительное финансирование во Львове, до сих пор не сформирована необходимая инфраструктура для полного цикла управления бытовыми отходами. Такая ситуация сложилась из-за того, что ключевой инфраструктурный проект по переработке отходов – механико-биологический комплекс мощностью до 250 тыс. тонн в год – до конца 2025 года не был достроен, а в 2026 году контракт с подрядчиком был расторгнут из-за существенных нарушений обязательств. На строительство уже направлено более 24 млн. евро и почти 230 млн. грн. (4,5 млн. евро), а задержки привели к дополнительным выплатам подрядчику на 3,1 млн. евро.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Счетная палата.

Аудиторы пришли к выводу, что, несмотря на значительное финансирование во Львове, до сих пор не сформирована необходимая инфраструктура для полного цикла управления бытовыми отходами. В результате система обеспечивает их сбор и вывоз, однако ее способность к переработке отходов и сокращению объемов захоронения остается ограниченной.

У города нет полных и достоверных данных об объемах сбора, переработки и захоронения отходов, а приобретенное за 13,6 млн грн оборудование для учета и взвешивания отходов даже не используется.

Аудит также установил, что из трех взаимосвязанных инфраструктурных проектов работает только городская компостировочная станция. Механико-биологический комплекс перегрузки и переработки твердых бытовых отходов и полигон все еще не функционируют.

Кроме того, производственные мощности станции компостирования используются только на 27%, что обеспечивает переработку менее 5% от общего объема отходов в городе.

Между тем на строительство мусороперерабатывающего завода во Львове уже потратили более 24 млн. евро и почти 230 млн. грн. Еще 266,3 млн грн город оплатил обслуживание соответствующего международного кредита в 2021–2025 годах.

Ожидалось, что этот комплекс мощностью 250 тыс. тонн в год изымает из отходов до 60% полезных компонентов и будет перерабатывать их. Начало эксплуатации планировалось на 2025 год. Но в 2026 году заказчик расторг контракт с подрядчиком из-за существенных нарушений обязательств. Так что средства потрачены, а объект до сих пор не работает.

Поскольку более десяти лет (с тех пор, как закрыта местная Грибовицкая свалка ) Львов остается без собственного полигона для отходов, 95% мусора из города вывозят и захороняют на восьми полигонах в трех других областях Украины.

В 2021 и 2023-2025 годах город потратил более полумиллиарда гривен только на компенсацию перевозчикам дополнительных расходов на транспортировку. Дополнительно Львов доплачивает общинам, которые дали разрешение на захоронение отходов на своей территории.

По результатам аудита Счетная палата рекомендовала городу определить поэтапную реализацию объектов по переработке и захоронению отходов, объемы финансирования, сроки реализации и ожидаемые мощности.

Скандал со строительством мусороперерабатывающего завода во Львове

В марте Львовский горсовет объявил о разрыве контракта с польским подрядчиком Control Process SA на строительство долгожданного мусороперерабатывающего завода во Львове.

Проект, реализуемый с привлечением грантов и кредитов ЕБРР, должен быть давно завершен, однако завод до сих пор не введен в эксплуатацию.

"Компания Control Process SA имеет подобную проблематику со строительством объектов, за которые отвечает, и в Польше. С этой компанией расторгнут контракт из-за задержки и ошибки в проектировании в городе Стараховице (Польша). Также договор расторгли из-за неудовлетворительного прогресса работ в городе Лович, а также расторгнут контракт из-за системного невыполнения. Львове", - заявили в горсовете.

Также из-за невыполнения условий контракта подрядчиком по строительству мусороперерабатывающего завода во Львове, заказчик строительства - ЛКП "Зеленый город" - обратился в польский банк-гарант по уплате 3,6 млн евро банковской гарантии.

Депутаты Львовского городского совета даже обратились к премьер-министру Польши Дональду Туску с просьбой помочь завершению строительства мусороперерабатывающего завода.

Также мэр Львова Андрей Садовый обвинил компанию Control Process в затягивании строительства мусороперерабатывающего завода. Мэр заявил, что ситуация вокруг расторжения контракта с польской фирмой на строительство мусороперерабатывающего завода во Львове не имеет ничего общего с отношениями между Украиной и Польшей.

После этого объявили новый тендер, который выиграла ровенская компания "Си Эс Групп Монтаж". Ее предложение составило 92,68 млн грн при ожидаемой стоимости закупки 95,54 млн грн. Работы должны быть завершены до 1 июля 2027 года.