Львів витратив 28 млн євро на сміттєпереробний завод, який мали добудувати минулого року

Попри значне фінансування у Львові досі не сформована необхідна інфраструктура для повного циклу управління побутовими відходами. Така ситуація склалася через те, що ключовий інфраструктурний проєкт з переробки відходів – механіко-біологічний комплекс потужністю до 250 тис. тонн на рік – до кінця 2025 року не добудували, а у 2026 році контракт із підрядником розірвали через істотні порушення зобов’язань. На будівництво вже спрямовано понад 24 млн євро та майже 230 млн грн (4,5 млн євро), а затримки призвели до додаткових виплат підряднику на 3,1 млн євро.

Як пише Dilo, про це повідомляє Рахункова палата.

Аудитори дійшли висновку, що попри значне фінансування у Львові досі не сформована необхідна інфраструктура для повного циклу управління побутовими відходами. У результаті система забезпечує їх збирання та вивезення, однак її спроможність до переробки відходів і скорочення обсягів захоронення залишається обмеженою.

Місто не має повних і достовірних даних про обсяги збирання, переробки та захоронення відходів, а придбане за 13,6 млн грн обладнання для обліку та зважування відходів навіть не використовується.

Аудит також встановив, що з трьох взаємопов'язаних інфраструктурних проєктів працює лише міська компостувальна станція. Механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів і полігон досі не функціонують.

Крім того, виробничі потужності станції компостування використовуються лише на 27 %, що забезпечує переробку менше 5 % загального обсягу відходів у місті.

Тим часом на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові уже витратили понад 24 млн євро та майже 230 млн грн. Ще 266,3 млн грн місто сплатило за обслуговування відповідного міжнародного кредиту у 2021–2025 роках.

Очікувалося, що цей комплекс потужністю 250 тис. тонн на рік вилучатиме з відходів до 60% корисних компонентів та перероблятиме їх. Початок експлуатації планувався на 2025 рік. Але у 2026 році замовник розірвав контракт із підрядником через істотні порушення зобов’язань. Тож кошти витрачено, а об’єкт досі не працює.

Оскільки більше десяти років (відколи закрито місцеве Грибовицьке сміттєзвалище) Львів залишається без власного полігону для відходів, 95% сміття з міста вивозять та захоронюють на восьми полігонах у трьох інших областях України.

У 2021 та 2023–2025 роках місто витратило більш ніж півмільярда гривень лише на компенсацію перевізникам додаткових витрат на транспортування. Додатково Львів доплачує громадам, які дали дозвіл захоронювати відходи на своїй території.

За результатами аудиту Рахункова палата рекомендувала місту визначити поетапну реалізацію об’єктів із переробки та захоронення відходів, обсяги фінансування, строки реалізації й очікувані потужності.

Скандал з будівництвом сміттєпереробного заводу у Львові

У березні Львівська міськрада оголосила про розрив контракту з польським підрядником Control Process S.A. на будівництво довгоочікуваного сміттєпереробного заводу у Львові.

Проєкт, що реалізується із залученням грантів та кредитів ЄБРР, мав бути давно завершений, однак завод досі не введений в експлуатацію.

"Компанія Control Process S.A. має подібну проблематику з будівництвом об’єктів, за які відповідає, і в Польщі. Із цією компанією розірвано контракт через затримку й помилки в проєктуванні в місті Стараховіце (Польща). Також договір розірвали через незадовільний прогрес робіт у місті Ловіч, а також розірвано контракт через системне невиконання графіків у місті Яроцін. Тож це не унікальна ситуація у Львові", — заявили в міськраді.

Також через невиконання умов контракту підрядником з будівництва сміттєпереробного заводу у Львові, замовник будівництва — ЛКП "Зелене місто" — звернувся до польського банку-гаранта щодо сплати 3,6 млн євро банківської гарантії.

Депутати Львівської міської ради навіть звернулися до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з проханням посприяти завершенню будівництва сміттєпереробного заводу.

Також мер Львова Андрій Садовий звинуватив компанію Control Process у затягуванні будівництва сміттєпереробного заводу. Міський голова заявив, що ситуація навколо розірвання контракту із польською фірмою на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові не має нічого спільного з відносинами між Україною та Польщею.

Після цього оголосили новий тендер, який виграла рівненська компанія “Сі Ес Груп Монтаж”. Її пропозиція становила 92,68 млн грн за очікуваної вартості закупівлі 95,54 млн грн. Роботи мають завершити до 1 липня 2027 року.