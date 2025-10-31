Запланована подія 2

НБУ пересмотрел потребность в импорте газа: какие объемы голубого топлива ожидает до 2028 года

НБУ дал прогноз по импорту газа на три года / Depositphotos

В новом инфляционном отчете Национальный банк Украины пересмотрел оценки потребностей импорта природного газа. Согласно прогнозу, Украина будет импортировать 6 млрд кубометров газа в 2025 году, 5 млрд кубометров – в 2026-м и 3 млрд кубометров – в 2027-м.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Такие объемы импорта увеличат расходы государства и энергетических компаний свыше $3 млрд в 2025 году и еще примерно на $3 млрд в 2026–2027 годах, отмечают в НБУ.

Регулятор также ожидает, что цены на газ в Европе будут оставаться относительно высокими из-за вытеснения российского газа, который был существенно дешевле, и доля импорта сжиженного природного газа (СПГ), стоимость которого значительно выше, будет расти.

Заметим, что за первое полугодие 2025 г. Украина уже увеличила импорт газа в 19,3 раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена импортированного голубого топлива увеличилась на 66,6% до 508 долларов за тысячу кубометров.

Закупка газа

Как заявили в группе "Нафтогаз", для устойчивого прохождения отопительного сезона Украине нужно еще дополнительно импортировать сверх 4 млрд куб. м газа. Ведь Украина при разработке сценария прохождения отопительного сезона учитывала то, что российские атаки на газовую инфраструктуру продолжатся.

Для обеспечения импорта в августе "Нефтегаз" подписал соглашение   из ЕБРР о кредите в размере €500 млн на закупку газа.

Также "Нефтегаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд. грн. от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк и подписал кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 300 млн. евро.

Денежные средства пойдут на закупку газа для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного газоснабжения во время зимы.

Автор:
Татьяна Гойденко