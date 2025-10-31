НБУ переглянув потребу в імпорті газу: які обсяги блакитного палива очікує до 2028 року

У новому інфляційному звіті Національний банк України переглянув оцінки потреб в імпорті природного газу. Згідно з прогнозом, Україна імпортуватиме 6 млрд кубометрів газу у 2025 році, 5 млрд кубометрів – у 2026-му та 3 млрд кубометрів – у 2027-му.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Такі обсяги імпорту збільшать витрати держави та енергетичних компаній на понад $3 млрд у 2025 році та ще приблизно на $3 млрд у 2026–2027 роках, зазначають в Нацбанку.

Регулятор також очікує, що ціни на газ у Європі залишатимуться відносно високими через витіснення російського газу, який був суттєво дешевшим, і частка імпорту скрапленого природного газу (СПГ), вартість якого значно вища, буде зростати.

Зауважимо, що за перше півріччя 2025 року Україна вже збільшила імпорт газу у 19,3 раза, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Середня ціна імпортованого блакитного палива збільшилася на 66,6%, до 508 доларів за тисячу кубометрів.

Закупівля газу

Як заявили у групі "Нафтогаз", для сталого проходження опалювального сезону Україні потрібно ще додатково імпортувати понад 4 млрд куб. м газу. Адже Україна при розробці сценарію проходження опалювального сезону враховуала те, що російські атаки на газову інфраструктури продовжаться.

Для забезпечення імпорту у серпні "Нафтогаз" підписав угоду з ЄБРР про кредит у розмірі €500 млн на закупівлю газу.

Також "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та ПриватБанк і підписав кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 млн євро.

Кошти підуть на закупівлю газу для формування довгострокових запасів та забезпечення стабільного газопостачання під час зими.