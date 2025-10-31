Україна збільшила імпорт газу майже у 20 разів: ціна зросла на 66,6%

Імпорт природного газу в Україну за перше півріччя 2025 року зріс у 19,3 раза, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Середня ціна імпортованого блакитного палива збільшилася на 66,6% до 508 доларів за тисячу кубометрів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group.

Зазначається, що Україна придбала 2,30 млрд кубометрів газу на суму $1,17 млрд, тоді як роком раніше обсяг імпорту складав лише 0,12 млрд куб. м на $36,41 млн.

Різке зростання обсягів закупівель газу пов’язане з атаками РФ на газову інфраструктуру. Якщо на початку 2025 року очікувалося, що власний видобуток забезпечить внутрішнє споживання, то у 2025 році через спустошення підземних газових сховищ, пошкодження інфраструктури та зумовлене цим зниження видобутку виникла потреба у нарощуванні імпортних поставок для покриття внутрішнього попиту.

Зауважимо, що внаслідок атак РФ у жовтні Україна втратила приблизно 60% добового видобутку газу.

З яких країн імпортували

За даними аналітиків, у першому півріччі 2025 року газ імпортувався з 14 країн, що на 5 більше ніж в аналогічному періоді 2024 року.

Найбільше придбано у Швейцарії – 1,28 млрд куб. м, або 55,4% від загального обсягу, Німеччини – 0,28 млрд куб. м (12,2%) та Польщі – 0,21 млрд куб. м (9,0%). Натомість інші 11 країн забезпечили сукупно 23,4% імпортованого ресурсу.

Середня ціна імпортованого газу зросла на 66,6% у доларовому еквіваленті – з $305 до $508 за тис. куб. м. При цьому, найдорожчий ресурс надходив зі Словаччини ($711), найдешевший – з Нідерландів ($406).

Закупівля газу

Як заявили у групі "Нафтогаз", для сталого проходження опалювального сезону Україні потрібно ще додатково імпортувати понад 4 млрд куб. м газу.

Для забезпечення імпорту у серпні "Нафтогаз" підписав угоду з ЄБРР про кредит у розмірі €500 млн на закупівлю газу.

Також "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та ПриватБанк і підписав кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 млн євро.

Кошти підуть на закупівлю газу для формування довгострокових запасів та забезпечення стабільного газопостачання під час зими.

Крім того уряд виділив "Нафтогазу" 8,4 млрд грн для закупівлі імпортного природного газу.