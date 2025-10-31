Украина увеличила импорт газа почти в 20 раз: цена выросла на 66,6%

Импорт природного газа в Украину за первое полугодие 2025 года увеличился в 19,3 раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена импортированного голубого топлива выросла на 66,6% до 508 долларов за тысячу кубометров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает аналитический центр DiXi Group.

Отмечается, что Украина приобрела 2,30 млрд кубометров газа на сумму $1,17 млрд, тогда как годом ранее объем импорта составлял всего 0,12 млрд куб. м на $36,41 млн.

Резкий рост объемов закупок газа связан с атаками РФ на газовую инфраструктуру. Если в начале 2025 года ожидалось, что собственная добыча обеспечит внутреннее потребление, то в 2025 году из-за опустошения подземных газовых хранилищ, повреждения инфраструктуры и снижения добычи возникла потребность в наращивании импортных поставок для покрытия внутреннего спроса.

Заметим, что в результате атак РФ в октябре Украина потеряла около 60% суточной добычи газа.

Из каких стран импортировали

По данным аналитиков, в первом полугодии 2025 года газ импортировался из 14 стран, что на 5 больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Больше всего приобретено в Швейцарии – 1,28 млрд куб. м, или 55,4% от общего объема Германии – 0,28 млрд куб. м (12,2%) и Польше – 0,21 млрд. куб. м (9,0%). В то же время остальные 11 стран обеспечили совокупно 23,4% импортируемого ресурса.

Средняя цена импортируемого газа выросла на 66,6% в долларовом эквиваленте – с 305 до 508 долларов за тыс. куб. м. При этом самый дорогой ресурс поступал из Словакии ($711), самый дешевый – из Нидерландов ($406).

Закупка газа

Как заявили в группе "Нефтегаз", для устойчивого прохождения отопительного сезона Украине нужно еще дополнительно импортировать более 4 млрд куб. м газа .

Для обеспечения импорта в августе "Нефтегаз" подписал соглашение из ЕБРР о кредите в размере €500 млн на закупку газа.

Также "Нефтегаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд. грн. от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк и подписал кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 300 млн. евро.

Денежные средства пойдут на закупку газа для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного газоснабжения во время зимы.

Кроме того правительство выделило "Нафтогазу" 8,4 млрд грн для закупки импортного газа.