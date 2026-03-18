"Нет нефти – нет денег": Орбан заявил, что будет блокировать кредит от ЕС для Украины до возобновления "Дружбы"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал достижение соглашения между ЕС и Киевом о помощи в восстановлении "Дружбы", заявив, что будет блокировать кредит для Украины, пока не получит нефть из поврежденного нефтепровода.

Как пишет Delo.ua, соответствующее видеообращение глава правительства Венгрии опубликовал в Х.

В нем Орбан подчеркнул, что продолжит блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, и если "Зеленский хочет получить деньги из Брюсселя, он должен открыть нефтепровод Дружба".

"Если нет нефти, то нет и денег. Несколько минут назад я обсудил с президентом Европейского совета и премьер-министром Словакии Робертом Фицо украинскую блокировку нефти. Я сказал им, что позиция Венгрии неизменна", - подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Он считает, что все это блокирование нефти используется только для того, чтобы вмешаться в венгерские выборы.

Напомним, ЕС предложил Украине профинансировать возобновление "Дружбы".

Кошта провел разговор с Орбаном

17 марта глава Европейского совета Антониу Кошта провел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о согласовании кредита на 90 млрд евро для Украины, сообщает болгарское национальное радио

Отмечается, что во время разговора Кошта четко подчеркнул Орбану, что Будапешт должен придерживаться решения, принятого европейскими лидерами еще в декабре — с участием самой Венгрии.

"Кредит для Украины согласован и не будет пересматриваться", - подчеркнул источник.

Венгрия заблокировала кредит Украине

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

Решение Будапешта было объявлено за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения.

Посол Венгрии выступил против механизма заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза.

Несмотря на то, что лидеры ЕС согласовали ссуду для Киева еще в декабре, для запуска процесса нужно согласие всех 27 стран-членов. Венгрия оказалась единственной, кто заблокировал решение, зная, что дефицит бюджета Украины начнется уже в апреле.

Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия может заблокировать кредит Европейского Союза на 90 млрд евро для Украины.