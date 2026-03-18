"Немає нафти – немає грошей": Орбан заявив, що блокуватиме кредит від ЄС для України до відновлення "Дружби"

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував досягнення угоди між ЄС та Києвом щодо допомоги у відновленні "Дружби", заявивши, що блокуватиме кредит для України, доки не отримає нафту з пошкодженого нафтопроводу.

Як пише Delo.ua, відповідне відеозвернення очільник уряду Угорщини опублікував у Х.

У ньому Орбан підкреслив, що продовжить блокувати кредит ЄС для України на 90 млрд євро, і якщо "Зеленський хоче отримати гроші з Брюсселя, він має відкрити нафтопровід "Дружба".

"Якщо немає нафти, то немає і грошей. Кілька хвилин тому я обговорив із президентом Європейської ради та прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо українське блокування нафти. Я сказав їм, що позиція Угорщини незмінна", - наголосив премʼєр-міністр Угорщини.

Він вважає, що усе це блокування нафти використовується лише для того, щоб втрутитися в угорські вибори.

Нагадаємо, ЄС запропонував Україні профінансувати відновлення "Дружби".

Кошта провів розмову з Орбаном

17 березня голова Європейської ради Антоніу Кошта провів розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо погодження кредиту на 90 млрд євро для України, повідомляє болгарське національне радіо.

Зазначається, що під час розмови Кошта чітко наголосив Орбану, що Будапешт має дотримуватися рішення, яке було ухвалене європейськими лідерами ще у грудні — за участі самої Угорщини.

"Кредит для України погоджено і не буде переглядатися", — підкреслило джерело видання.

Угорщина заблокувала кредит Україні

Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

Рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення.

Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

Також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина може заблокувати кредит Європейського Союзу на 90 мільярдів євро для України.