Новости
Дата публикации
Читати українською

Ночные удары и морозы: в Одесской и Киевской областях обесточены потребители

Враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Одесщины
Враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Одесщины / ГСЧС

В ночь на 17 января враг в очередной раз нанес удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атак зафиксированы обесточивание потребителей в Одесской и Киевской областях. Энергетики работают в усиленном режиме.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго .

В Одесской области после вражеской атаки продолжаются восстановительные работы. В регионе также продолжают действовать ограничения сети.

Сложней остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторы системы распределения используют сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых отключений пока не действуют. Возврат к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Кроме того, из-за непогоды без электроснабжения остаются 20 населенных пунктов Киевщины. Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных линий электропередачи.

Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. В этих областях ситуация остается самой сложной из-за постоянных обстрелов и угроз безопасности ремонтных бригад.

В большинстве регионов Украины действуют графики повременных отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В отдельных областях из-за перегрузки оборудования и высокого уровня потребления в условиях морозов вынужденно применяются аварийные отключения.

Из-за постоянных массированных атак российской федерации в украинской энергетике введен режим чрезвычайной ситуации. Координацию работ по ликвидации последствий осуществляет первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль. Соответствующие штабы уже приступили к работе, все службы работают в усиленном режиме.

Ситуация в Киеве

Напомним, после обстрела 13 января в Киеве появился больший дефицит электроэнергии даже для обеспечения критической инфраструктуры.

Из-за отключения света и минусовой температуры в Киеве и области часть супермаркетов сетей   Novus и "Сильпо"   могут временно приостанавливать работу, сообщили компании. А   сеть "АТБ" заявила, что работает в штатном режиме. Магазины снабжены автономным питанием и могут работать при отключении света.

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно.

Автор:
Татьяна Гойденко