Нічні удари та морози: на Одещині та Київщині є знеструмлені споживачі

У ніч на 17 січня ворог вкотре завдав ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атак зафіксовані знеструмлення споживачів в Одеській та Київській областях. Енергетики працюють у посиленому режимі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

На Одещині після ворожої атаки тривають відновлювальні роботи. У регіоні також продовжують діяти мережеві обмеження.

Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та Київській області оператори системи розподілу застосовують мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень наразі не діють. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Крім того, через негоду без електропостачання залишаються 20 населених пунктів Київщини. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередачі.

Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. У цих областях ситуація залишається найскладнішою через постійні обстріли та загрозу безпеці ремонтних бригад.

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. В окремих областях через перевантаження обладнання та високий рівень споживання в умовах морозів вимушено застосовуються аварійні відключення.

Через постійні масовані атаки російської федерації в українській енергетиці запроваджено режим надзвичайної ситуації. Координацію робіт із ліквідації наслідків здійснює Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр енергетики Денис Шмигаль. Відповідні штаби вже розпочали роботу, всі служби працюють у посиленому режимі.

Ситуація у Києві

Нагадаємо, після обстрілу 13 січня в Києві з'явився більший дефіцит електроенергії, навіть для забезпечення критичної інфраструктури.

Через відключення світла та мінусову температуру у Києві та області частина супермаркетів мереж Novus та "Сільпо" можуть тимчасово призупиняти роботу, повідомили компанії. А мережа "АТБ" заявила, що працює у штатному режимі. Магазини забезпечені автономним живленням і можуть працювати під час відключень світла.

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно.