NovaPay выпустила облигаций еще на 290 миллионов гривен

NovaPay зарегистрировала и разместила еще три выпуска своих облигаций – серии G, H и I – на сумму 290 миллионов гривен. Как говорится в сообщении компании, ценные бумаги серии G и H уже доступны для покупки в мобильном приложении NovaPay. Облигации же серии I доступны для продажи институционным клиентам.

Процентная ставка составляет до 18% годовых. Облигации можно приобрести на срок от 1 до 12 месяцев. Выплата дохода будет производиться на платежный счет клиента по истечении срока действия соглашения о покупке ценных бумаг.

Напомним, что первые три серии (A, B и C) корпоративных облигаций NovaPay выпустила еще в 2023 году на сумму 100 миллионов гривен каждая. NovaPay стала первой частной компанией в Украине, предложившей собственные облигации с публичным предложением во время войны.

В феврале 2024 года была запущена продажа облигаций через мобильное приложение, а в апреле компания осуществила в тех же объемах еще три выпуска ценных бумаг — серий D, Е и F. В сентябре всем шесть выпускам рейтинговое агентство "Стандарт-Рейтинг" присвоило рейтинг на уровне uaAA.

По состоянию на сентябрь 2024 года в NovaPay сообщали, что за время продажи ценных бумаг уже около 2,5 тысячи украинцев приобрели облигации на сумму более 500 миллионов гривен. По состоянию на январь сообщается, что количество инвесторов выросло до 3 тысяч, а объем купленных облигаций — до 740 миллионов гривен.

NovaPay – основанный в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях логистической компании "Новая почта".

Согласно данным на сайте компании, она производит около 2,5 миллиона транзакций в сутки. В осуществлении ее услуг в 3,6 тысяч отделениях "Новой почты" задействовано около 13 тысяч сотрудников. В 2023 году NovaPay была лидером по внутригосударственным денежным переводам с долей 32% от общего объема.

Сама "Новая почта" также привлекает инвестиции путем выпуска корпоративных облигаций, причем в гораздо больших объемах. Так, в 2023 году было осуществлено два выпуска облигаций – C и D – каждый по 800 миллионов гривен. В 2024 году были выпущены облигации серии Е на 1 миллиард гривен, 65% из которых купил Ощадбанк .